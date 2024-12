Apresentadores da Globo cometem gafe ao vivo em telejornal

Apresentadores de telejornal da Globo no Rio de Janeiro protagonizam momento inusitado na TV e viralizam na internet

Os apresentadores Vinicius Ferreira e Isabella Chaboudt cometeram uma gafe durante o telejornal RJ1, da InterTV, afiliada da Globo, nesta terça-feira, 31. Os dois protagonizaram um momento inusitado na telinha ao não perceberem que já estavam no ar.

Os profissionais estavam no estúdio do telejornal ensaiando suas falas para a edição ao vivo. Eles leram trechos do texto que iriam falar ao vivo e o momento surpreendeu os telespectadores. Isso porque a cena fazia parte dos bastidores da atração e não deveria ter ido ao ar.

Nas imagens, Vinicius e Isabella apareceram lado a lado e de forma descontraída enquanto ensaiavam. Em uma fala, ela disse: “Hoje é dia 31 de dezembro, graças a Deus o último dia de 2024, muita gente quer aproveitar o dia, o sol está marcando presença na região dos Lagos, e os turistas, como sempre farofeiros, tomam…”. Então, a apresentadora foi interrompida e o jornal entrou no ar oficialmente.

Outra gafe em telejornal

Em junho de 2024, a jornalista Sabina Simonato acabou cometendo uma gafe ao vivo e recebeu um puxão de orelha de Rodrigo Bocardi no programa 'Bom Dia São Paulo’, na Globo. Isso porque ela errou no momento de sair da câmera e deixou o apresentador falando sozinho, o que rendeu a bronca e viralizou nas redes sociais.

Enquanto comandava a atração matinal, Bocardi recebeu a jornalista para comentar sobre o trânsito. O perrengue começou quando os dois se interromperam e Sabina decidiu deixar o 'palco' e se afastar do enquadramento de forma discreta. No entanto, o apresentador não deixou a saída da colega passar despercebida e deu um puxão de orelha.

“O que está acontecendo?”, o âncora disparou e a jornalista tentou se explicar: “Eu fugi. Você já ia falar de outra coisa e eu fiquei na berlinda para falar da Marginal”, disse Sabina. No entanto, o apresentador continuou a bronca. “Me deixou aqui sozinho, com essa cara de paisagem. Paisagem é aquilo ali [apontou para a vista da Marginal], não eu”, ele ironizou.

Em seguida, Sabina retornou para o enquadramento e admitiu a gafe: "Pronto. É, ficou feio mesmo essa minha saída. Eu quero ficar", disse a jornalista enquanto chamava outra repórter. Bocardi também tentou amenizar o climão: "O que você quer? Você quer ir ou quer ficar? Você faz o que quiser", disse ele. "Que situação", a jornalista tentou quebrar o gelo.