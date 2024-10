Apresentadora morre após sofrer acidente doméstico e passar 20 horas sem socorro

A apresentadora Mayra Gómez, que estava se recuperando de um acidente doméstico após passar 20 horas sem ajuda, faleceu aos 76 anos

A apresentadora espanhola Mayra Gómez Kemp, de 76 anos, faleceu no domingo, 13. A veterana, natural de Cuba, estava se recuperando de um acidente doméstico sofrido dias antes. As informações são do jornal 'Atlántico'.

Mayra, que escorregou em sua residência, no sul da Espanha, e não conseguiu se levantar, passou cerca de 20 horas sem socorro. Os bombeiros se deslocaram até o local após um vizinho relatar um sumiço repentino da apresentadora.

A artista conquistou gerações de fãs no famoso programa 'Um, dois, três… Responda outra vez', uma espécie de game-show de sucesso nos anos 1980. Além de apresentadora, Mayra Gómez Kemp também seguiu carreira como atriz e cantora.

Em 2009, ela enfrentou um câncer de língua, que afetou sua fala. Após três anos do diagnóstico, Mayra descobriu um novo tumor, desta vez no pescoço. A apresentadora espanhola conseguiu vencer a doença.

Depois de longos anos nas telinhas, a artista anunciou sua aposentadoria da TV em junho de 2022. Mayra morava sozinha em Mijas, perto de Málaga, sul da Espanha. Viúva, ela não deixa filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayra Gómez Kemp Fans (@fans_mayra_gomez_kemp)

Enteada de Mayra Gómez presta homenagem

A enteada da apresentadora Mayra Gómez Kemp usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 14, para compartilhar uma homenagem à artista, falecida no dia anterior. Em seu Instagram oficial, Roxana Berco publicou registros especiais em despedida da madrasta.

"Quanta vida juntos. Eu te amo sempre", declarou a enteada de Mayra. Roxana é filha de Alberto Berco (falecido em 2021), com quem a apresentadora era casada. Ela considerava as duas herdeiras do esposo como suas filhas.