Morre Washington Olivetto, publicitário premiado, aos 73 anos

O publicitário premiado Washington Olivetto faleceu aos 73 anos de idade. De acordo com o Jornal O Globo, a morte dele aconteceu na tarde deste domingo, 13, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de uma cirurgia no pulmão.

A publicação informou que ele passou pela cirurgia em um hospital de São Paulo e viajou para o Rio de Janeiro. Porém, o quadro dele se agravou e precisou ser internado novamente. Ele ficou quatro meses internado até a sua morte neste final de semana.

Olivetto foi um dos grandes nomes da publicidade brasileira. Ele venceu várias vezes o Festival de Publicidade de Cannes e fez história no Brasil com campanhas publicitárias inesquecíveis.