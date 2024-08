Apresentador se pronuncia após quebrar o pescoço em grave acidente

Apresentador do 'Catfish', Nev Schulman colidiu com um caminhão enquanto buscava o filho na escola: 'Sorte de estar vivo'

O apresentador Nev Schulman usou as redes sociais para compartilhar com o público um grande susto que passou nos últimos dias. Conhecido por comandar o reality 'Catfish', exibido na MTV, ele quebrou o pescoço em um grave acidente onde colidiu com um caminhão.

Tudo ocorreu no dia 5 de agosto, em uma segunda-feira, quando Nev decidiu buscar o filho na escola pela primeira vez de bicicleta. Em seu relato, o comunicador agradeceu por estar sozinho na hora do acidente.

"É verdade o que dizem - a vida pode mudar num instante. Nunca consegui pegar meu filho na escola de bicicleta. Na verdade, de certa forma, estou feliz por não ter feito isso. Eu estava sozinho no impacto. Eu e o caminhão. Eu estava sozinho e inconsciente", declarou ele em seu Instagram oficial.

O apresentador do 'Catfish' foi levado imediatamente ao hospital de Southampton, Nova York, após o acidente. Apesar das fraturas e do pescoço quebrado, Nev Schulman garantiu que está se recuperando bem e conta com o apoio de toda a família.

"Eu parti o pescoço. C5 e C6 para ser exato. Fraturas estáveis. Não estou paralisado. Minhas mãos foram um ponto de interrogação por um minuto, mas o corpo humano é incrível e os humanos também. [...] É difícil sentir pena de mim mesmo quando ouço os médicos sobre quantas pessoas com lesões semelhantes nunca voltarão a andar", declarou.

E completou: "Tenho sorte de estar aqui, vivo, de pé e abraçando a minha família, projetado para uma recuperação total. E estou realmente começando a entender o significado de gratidão. Pelas grandes e pequenas coisas antes do acidente, e agora tudo avança".

