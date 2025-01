Após comemorações de fim de ano, Leticia Colin mostra retorno aos trabalhos

Compondo o elenco de 'Garota do Momento', Leticia Colin compartilhou que já voltou às gravações após as festas de fim de ano: "Viva dia 2 de janeiro"

Após celebrar a chegada de 2025, Leticia Colin mostrou que já está de volta à rotina de trabalhos. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um registro direto do camarim nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, indicando que as gravações da novela seguem a todo vapor já no primeiro dia útil do ano.

"Voltei aos trabalhos, hein? Viva dia 2 de janeiro. Quem mais tá on?", escreveu a intérprete da vilã Zélia, de Garota do Momento, na legenda da publicação.

Na imagem, Leticia surgiu usando um top cropped, calça estampada, tênis e o crachá pendurado no pescoço — um estilo bem diferente do visual elegante da sofisticada Zélia. A caracterização da personagem, além das roupas de época, inclui uma peruca de fios loiros.

Nos comentários, os internautas compartilharam se também já estão de volta às atividades. "Ainda estou off", confessou uma seguidora. "Eu estou on, porque 2025 será um ano sensacional!!", declarou outra. "Só volto segunda", disse mais uma.

Leticia Colin revela erro em gravação do especial de Roberto Carlos

A atriz Leticia Colin surpreendeu ao contar que aconteceu um pequeno erro durante a gravação do especial de final de ano do cantor Roberto Carlos. Ela foi convidada para cantar com ele e as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes. Porém, ela cometeu uma gafe ao errar a letra de uma canção.

No entanto, ela não deixou o erro para lá e pediu para regravar. Em participação no programa Mais Você, da Globo, ela contou sobre como foi receber o convite para cantar com o Rei. “A gente se sentiu tão à vontade. A gente foi ensaiar, porque a gente ensaia para caramba para fazer um show desse. Na casa dele, ele tem um estúdio. Eu fui parar na casa do Roberto Carlos, gente! A gente estava ensaiando na casa dele, conversando, o Roberto começou a contar histórias da vida dele…”, disse ela.

Então, Colin contou sobre a gafe. “A gente estava muito felizes, muito nervosas, e você acredita que eu errei a letra da música? Eu errei, pedi para voltar. Eu estou acostumada com take, reate, gravo várias vezes a cena. Eu fui superacolhida, superada, generosamente pelo pessoal do estádio”, afirmou ela.

A gravação aconteceu na noite do dia 27 de novembro, em um estádio de futebol em São Paulo.

