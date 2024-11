Letícia Colin resgata foto antiga com Sabrina Sato: 'Lindas adolescentes'

Em dia de relembrar o passado nas redes sociais, a atriz Leticia Colin compartilhou um clique antigo ao lado da apresentadora Sabrina Sato

Em dia de relembrar o passado nas redes sociais, a atriz Leticia Colin aproveitou para compartilhar um clique antigo. Nesta quinta-feira, 21, a artista de 34 anos resgatou uma foto em que aparece ao lado da apresentadora Sabrina Sato.

"E essas lindas adolescentes? #tbt com essa desde sempre iluminada", escreveu ela na legenda da publicação. Em poucos minutos, a publicação recebeu inúmeros elogios dos fãs. "Uma excelente atriz e uma maravilhosa apresentadora", elogiou uma. "Leticia, como assim você não é adolescente?", brincou outra. "Parecem irmãs", opinou outro.

Veja a imagem:

Leticia Colin diz que viveu luto após divórcio de Michel Melamed: 'Buraco'

Recentemente, durante sua participação no Conversa com Bial, Leticia falou sobre seu sofrimento após o término do casamento de nove anos com Michel Melamed e comparou o sentimento ao luto. O assunto veio à tona após Pedro Bial relembrar a participação da atriz no programa - em 2021- acompanhada do ex-marido, Michel Melamed. Os dois confirmaram o fim do casamento em julho de 2024.

"E essa parceria? Acabou a parceria na vida, continua na arte? Como ficou isso?", quis saber o apresentador. "O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, [...] que fica doído", disse ela.

"Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo", desabafou a atriz.

Leticia ainda falou sobre a parceria dos dois nos palcos. "Nós fizemos um espetáculo nesse ano, que chamada Um Filme Argentino, que falava sobre separação. Uma grande metáfora da transformação do amor. A arte ajuda muito nesse sentido", detalhou. Leia mais!

