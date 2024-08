André Luiz Frambach impressiona ao mostrar visual de novo personagem

O ator André Luiz Frambach mudou o visual para interpretar o personagem Elias Crisóstomo na novela 'No Rancho Fundo', da TV Globo

André Luiz Frambach usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para exibir seu novo visual. O ator vai entrar na novela No Rancho Fundo, da TV Globo, e passou por uma grande transformação.

Para interpretar o personagem Elias Crisóstomo, o marido da atriz Larissa Manoela surgiu com o cabelo cacheado até o ombro e a barba bem cheia. Ao compartilhar a mudança no feed do Instagram, Frambach falou sobre o novo trabalho.

"É tempo de No Rancho Fundo. Novo personagem e como vocês já sabem que eu amo mudar, um novo visual completamente diferente. Vem com tudo, Elias Crisóstomo", escreveu o ator na legenda da publicação.

Larissa Manoela reagiu nos comentários. "PARAAAAAAA! Quando penso que não pode ter uma versão melhor e que você não poderá ficar mais lindo, você vem assim", disse a atriz. E completou: "Tá lindo demais! Mas meu marido é outra pessoa haahahaha. Vem que vem Elias. Vai brilhar muito!", afirmou.

Os fãs também falaram sobre a mudança. "Gente, o aquaman todinho!!!", afirmou uma seguidora. "Tá muito lindo com esse visual", disse outra. "Tá um arraso", falou um fã.

Vale lembrar que o último trabalho de André na Globo foi na novela Cara e Coragem (2022), em que ele interpretou o ex-atleta e campeão de surfe, Rico.

Confira:

Larissa Manoela comemora data especial com o marido

No mês passado, Larissa Manoela usou as redes sociais para se declarar para o marido, o ator André Luiz Frambach. Eles completaram sete meses de casados. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou fotos e vídeos em que aparece beijando e abraçando o amado durante um passeio de barco no Rio de Janeiro.

Na legenda, ela celebrou o tempo que eles estão juntos. "2 anos namorando. 1 ano e 6 meses noivos. 7 meses casados. A vida toda e além, com você", declarou a artista. Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Realmente, o que Deus une ninguém separa", disse uma seguidora. "Parabéns, lindos! Que Jesus continue abençoando essa união", escreveu outra. Confira a publicação!