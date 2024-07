Em clima de romance, Larissa Manoela comemora data especial com o marido

A atriz Larissa Manoela surgiu em clima de romance com o marido, o ator André Luiz Frambach, e comemorou os sete meses de casada

Larissa Manoela usou as redes sociais para se declarar para o marido, o ator André Luiz Frambach. Eles completaram sete meses de casados nesta quarta-feira, 17.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou fotos e vídeos em que aparece beijando e abraçando o amado durante um passeio de barco no Rio de Janeiro. Na legenda, ela celebrou o tempo que eles estão juntos. "2 anos namorando. 1 ano e 6 meses noivos. 7 meses casados. A vida toda e além, com você", declarou a artista.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Realmente, o que Deus une ninguém separa", disse uma seguidora. "Parabéns, lindos! Que Jesus continue abençoando essa união", escreveu outra. "Que seja lindo, que seja eterno esse amor", desejou uma fã. "Que o amor de vocês seja blindado sempre", falou mais uma.

Confira:

Larissa Manoela fala sobre vontade de ter filhos com André Luiz Frambach

No começo deste mês, Larissa Manoela falou sobre o desejo de ser mãe ao responder a pergunta de um fã, através dos Stories de sua conta oficial no Instagram. A atriz revelou que está cansada de receber perguntas sobre o assunto e resolveu esclarecer dúvidas de seus fãs.

Casada há sete meses com o ator André Luiz Frambach, com quem começou a namorar em julho de 2022, a atriz satisfez à dúvida, que, segundo ela, é recorrente. "Resolvi responder, porque enquanto não o fizer vão entrar mais e mais perguntas falando sobre isso. Pretendo, sim, ter filhos, mas não agora. Temos outras prioridades. A verdade é que queremos que venha com muita saúde. Um casal, sim, é nosso desejo, mas vindo com saúde, pode vir o que for, vamos amar muito e será um sonho realizado, mas no momento certo", revelou.