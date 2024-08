MC Daniel e Lorena Maria revelam gênero do primeiro filho no 'Mais Você'

MC Daniel e a namorada, Lorena Maria, revelaram ao vivo no programa 'Mais Você' o gênero do primeiro filho do casal; confira!

MC Daniel surpreendeu o público na manhã desta segunda-feira, 26, ao anunciar publicamente o sexo de seu primeiro filho com a influenciadora Lorena Maria! O casal decidiu mostrar com exclusividade ao programa 'Mais Você', da TV Globo, imagens do chá revelação do bebê.

A novidade foi revelada diretamente pelas apresentadoras Ana Maria Braga e Tati Machado, que parabenizam os papais de primeira viagem ao vivo. Juntos há alguns meses, o cantor e a namorada assumiram o romance recentemente, no início de agosto deste ano.

"É o primeiro filho do casal! Eles assumiram o romance há dois meses, e nós temos imagens da revelação do sexo do bebê", iniciou Tati. "Vem aí um menino! É muita emoção! O Daniel falou que esse era o maior sonho da vida dele. Obrigada por deixar a gente contar antes de todo mundo. Felicidades, Daniel e Lorena. Parabéns! Que sejam muito felizes!", declarou Ana Maria.

Após a comunicadora revelar em primeira mão que o casal espera um menino, os dois usaram as redes sociais para celebrar a notícia com os fãs. "Eu sabia que era você meu menino! Eu sonhei com você três dias antes e você era igualzinho ao meu pai", escreveu Lorena Maria.

"É MENINOOOOO. Vem meu moleque, papai tá muito ansioso pela sua chegada. Tenho um cronograma pra você seguir de super-heróis por idades, vamos jogar bola junto, nadar, se vestir igual e vou te ensinar a ser o príncipe do Fifa", derreteu-se MC Daniel.

Confira as publicações:

MC Daniel revela aumento no valor do cachê de seu show

O cantor MC Daniel aumentou o cachê de seus shows. O valor da apresentação do funkeiro foi de R$ 200 mil para R$ 300 mil, conforme ele revelou em seu Instagram na quinta-feira, 22. Ele publicou um print de uma conversa com um membro de sua equipe.

Feliz com o atual momento de sua carreira, o cantor publicou em suas redes sociais o print de uma conversa com um membro de sua equipe, onde comenta a reviravolta em sua vida. "Eu ganhava R$ 35 por dia para limpar chão por oito horas. Agora, R$ 320 mil vale a pena demais", desabafou ele.