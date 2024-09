Ana Maria Braga encanta com vídeo de visita em sua cidade natal

Ana Maria Braga aproveita uma viagem para visitar sua cidade natal e fica encantada ao visitar lugares que marcaram sua infância

A apresentadoraAna Maria Braga viveu um momento nostálgico nesta semana ao visitar sua cidade natal. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de quando foi passear por São Joaquim da Barra, que foi onde cresceu.

Nas imagens, ela fez um passeio de carro pelas ruas da cidade e reconheceu vários pontos que marcaram sua infância. Inclusive, ela visitou o local onde ficava sua casa e que agora é um comércio. "De volta a São Joaquim da Barra. Aproveitei que fui ver a minha amiga Regina em Barretos e dei uma passada na cidade onde nasci. Eu não consigo lembrar a última vez que havia estado lá. É muito nostálgico voltar aos lugares do nosso passado, não é? Nossa, quantas histórias. Foi bom te ver, São Joaquim da Barra", disse ela.

A apresentadora não voltava na cidade há muitos anos e ficou comovida com as memórias. "Para voltar para São Paulo tem dois caminhos: lá pela Washington Luiz ou pela Anhanguera. Pela Anhanguera, a gente passa na cidade que nasci. E não é que lembro até do nome da rua? Eu morava na Minas Gerais. Meu pai era chofer de táxi. Quando eu era criança, vinha aqui conversar com ele", declarou.

Então, ela contou uma história. "Eu ficava de castigo do meu pai, que não me deixava sair de casa de jeito nenhum. Era uma rua que não passava ninguém, não tinha movimento. 19h da noite era um silêncio. Minha rua não era de asfalto, era paralelepípedo. Andei muito de bicicleta aqui, descia sem a mão no guidão. Eu e a molecada toda. Era muito moleca, jogava futebol e bolinha de gude. Os moleques não tretavam comigo", afirmou, e completou: "Lembro da minha mãe sentada no alpendre fazendo crochê, cuidando das plantinhas e fazendo fofoca. No verão, a gente colocava as cadeiras na calçada, ficávamos sentadas conversando e só escutando as fofocas da cidade: quem tava namorando quem, quem estava traindo quem. Eu não entendia direito".

