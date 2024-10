Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro vão comandar reality na Record: 'Uma delícia'

Em entrevista à Contigo!, Ana Hickmann comemora conquista de novo quadro na Record ao lado da amiga Ticiane Pinheiro

Apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmannunirá as responsabilidades do programa matinal com o reality show Duelo Fashion, que será exibido na Record como um quadro da revista eletrônica matinal. Em entrevista à Contigo!, a ex-modelo comemora a oportunidade de comandar o reality com a amiga Ticiane Pinheiro: "Uma delícia", diz.

A estrela conta como tem encarado o novo desafio na carreira e fala sobre suas expectativas para a estreia. Ela já apresentou o Hair em 2020, reality em sobre cabelos que desafiou dez cabeleireiros a mostrar talento, técnica e criatividade para apresentar diferentes penteados.

"Poder participar de reality de beleza é uma delícia. Esse é o segundo que eu tenho dentro do programa. Segundo e terceiro, mas esse foi muito, muito especial o Duelo Fashion. Primeiro porque, diferente das outras versões e outras temporadas que nós fizemos, ele dá possibilidade de trabalhar com beleza na parte de cabelo, de maquiagem", afirma. "O Duelo Fashion sempre vai ter duelos de grandes profissionais de áreas diferentes", emenda.

O novo formato da Record faz parte das comemorações de 19 anos do Hoje em Dia, completados em agosto. Além de Hickmann e Pinheiro, a atração conta com Renata Alves e Celso Zucatelli em seu elenco de apresentadores.

Vice-líder de audiência, o Hoje em Dia vai apostar em uma competição em que maquiadores serão desafiados por temas diferentes em cada episódio. Um time de jurados técnicos contará sempre com um convidado do meio artístico para julgar os trabalhos. A atriz Pérola Faria será a primeira convidada.

"Hoje em dia, é parte da história do brasileiro e faz parte da minha história, 19 anos agora em 2024, é bom demais. Primeiro que mostra que a gente desenvolveu um trabalho único, diferenciado, com credibilidade. A gente foi crescendo e fui amadurecendo junto com o programa", comemora Ana.

