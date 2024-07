Band se pronuncia após repórter sofrer com ameaça de bomba em Paris

Sonia Blota passou sufoco enquanto se preparava para fazer uma entrada direto de Paris

Sonia Blota passou por um susto em Paris, na França, nesta quinta-feira, 25. A correspondente internacional da Band se preparava para entrar ao vivo quando foi interrompida por uma ameaça de bomba em frente ao Arco do Triunfo.

A situação desencadeou alerta máximo pela polícia local e foi exigida a retirada da equipe da emissora e de turistas que passeavam pela região. Com as mãos tremendo, ela e o cinegrafista logo acataram a ordem das autoridades e juntaram todo o equipamento para se retirar do local o mais rápido possível.

A CARAS Brasil entrou em contato com a Band para saber como estava a repórter após o episódio. De acordo com a emissora, Blota "passa bem". Ela não teve agenda de trabalho prejudicada e deve gravar reportagens durante os Jogos Olímpicos.

A TV também informou que não deve divulgar uma nota ou maiores informações sobre a ocorrência. Oficialmente, a jornalista não se pronunciou sobre o assunto.

A correria começou após a polícia identificar um pacote suspeito na área do Arco do Triunfo, local em que a equipe da Band pretendia gravar uma entrada. Rapidamente as autoridades se mobilizaram em um rigoroso protocolo idealizado para os Jogos de Paris.

A polícia francesa criou um esquema de segurança que deve ser aplicado durante todo o período da Olimpíada. Isso porque autoridades temem que a Cidade Luz seja alvo de atentados terroristas, já que será visitada por milhares de turistas de todo o mundo.