Alex Escobar é comparado com Ana Maria Braga ao tentar imitar Supla

Alex Escobar colocou uma peruca loira para imitar Supla durante o 'Volta Olímpica', mas acabou sendo comparado com Ana Maria Braga

Alex Escobar surpreendeu os telespectadores da Globo ao surgir usando uma peruca loira durante o programa 'Volta Olímpica' desta quinta-feira, 1º. O apresentador recebeu na atração o cantor Supla e confessou que não poderia aparacer careca ao lado do artista.

"Supla, a gente tem que receber bem os convidados, não poderia recebê-lo aqui careca, seria uma descortesia. Estou lembrando [você]? Porque teve gente aqui comparando com a Ana Maria Braga", questionou ele. "Está sim, mas é uma coisa meio David Bowie (1947-2016)", respondeu Supla, em referência ao cantor britânico.

No 'X', o antigo Twitter, muitos internautas falaram sobre Escobar aparecer de peruca e reforçaram a semelhança com Ana Maria Braga. "Simplesmente Supla com o Alex Escobar com cabelo da Ana Maria Braga kkkkkkk. Olimpíadas na Globo e suas aleatoriedades", disse um usuário. "Por que o Alex Escobar está vestido de Ana Maria Braga?", questionou outro. "Simplesmente Alex Escobar de peruca loira juntamente com Supla na Globo agora. É muito bom ser brasileiro", afirmou um terceiro.

Confira:

Supla e Alex Escobar de peruca - Reprodução/Globo

Jornalista quebra protocolo e dá mortal na Globo

O repórter Diego Haidar quebrou todos os protocolos e pegou os telespectadores do RJ 2, na Globo, de surpresa na noite desta quarta-feira, 31. Durante uma reportagem sobre as finais individuais da ginástica artística na Olimpíada de Paris, ele arriscou alguns mortais e surpreendeu a web com a excelência nos movimentos acrobáticos.

O jornalista, que praticou ginástica durante a adolescência, apareceu empolgado para mostrar suas habilidades dentro da modalidade. "Matando um pouco a saudade da ginástica. Será que consigo fazer alguma coisa?", brincou. Em seguida, ele fez algumas acrobacias, com direito a um mortal pra trás. "Sobrevivi à primeira etapa. Eu fiz um mortal na posição grupada, agora vou fazer o mesmo mortal com a posição esticada. Daqui a pouco eu faço mais, mas aí você me pergunta: 'Se faz isso aí, por que não está em Paris?", completou. Confira!