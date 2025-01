Acabou? Momento em que Disney Channel encerra serviço repercute na web: 'Chorei'

O momento em que o canal Disney Channel encerrou sua transmissão na TV paga da Espanha repercurtiu na web no início da semana. Veja como foi

O momento em que o canal Disney Channel encerrou sua transmissão na TV paga da Espanha repercurtiu na web no início da semana. E a mudança também afetará o Brasil: em fevereiro, os canais Star Channel, Cinecanal, FX, Nat Geo, Disney Channel e Baby TV serão retirados do ar no país.

Um vídeo compartilhado no X, antigo Twitter, mostra que o Disney Channel escolheu o último episódio da temporada final de Hannah Montana (2006-2011), série estrelada por Miley Cyrus, para se despedir na Espanha. O capítulo, intitulado Aonde Quer que Eu Vá, mostra o desfecho da cantora, que leva uma vida dupla.

O episódio final da série trouxe momentos nostálgicos dos personagens e exibiu fotos do elenco em uma sequência de slides de despedida. Após o término, o Disney Channel transmitiu um intervalo comercial de 45 segundos convidando os assinantes a migrarem para o Disney+, plataforma de streaming da empresa. Em seguida, encerrou a transmissão.

O momento, é claro, virou assunto entre os internautas. "To chorando", disse uma. "Acho triste que as próximas gerações não vão saber a sensação de ficar acordado até tarde esperando passar um episódio novo de Violetta", observou outra. "Digno de chorar 3 semanas consecutivas", lamentou mais uma.

Veja como foi o momento:

🚨ESTÁ ACONTECENDO! Confira o momento que a Disney encerrou a programação do seu canal na Espanha após exibição do ultimo episódio da ultima temporada de Hannah Montana. pic.twitter.com/OWVzSnZWha — Tudo Miley (@TudoMiley) January 7, 2025

Disney Channel chegou ao fim?

Em dezembro, a The Walt Disney Company anunciou que daria foco apenas ao streaming no Brasil e que encerraria seus canais na TV paga no país. Dessa forma, os canais Star Channel, Cinecanal, FX, Nat Geo, Disney Channel e Baby TV estão previstos para serem encerrados no dia 28 de fevereiro. O motivo é a baixa audiência. Com isso, o conteúdo dos canais vai ficar restrito ao Disney+.

"Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025. Essa decisão inclui o encerramento dos canais Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic, Disney Channel e Baby TV, sem impactar nossos canais esportivos", afirmou o comunicado da empresa. Com informações do portal Notícias da TV.

Leia também: 15 anos de Hannah Montana! Miley Cyrus escreve carta emocionante para a personagem