Vânia Canto, estrela de Hairspray, entrega planos após protagonizar musical: 'Cada vez mais'

Em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, o espetáculo Hairspray vem colhendo bons resultados. Adorado pelo público, o musical entrega luzes, dança, cores, diversidade e transporta o público para os anos 60. Em entrevista à CARAS Brasil, Vânia Canto, que vive a sua primeira protagonista, a sonhadora Tracy Turnblad,fala sobre experiência e revela planos para o futuro.

Atriz de musical há 12 anos, Vânia conta como foi o processo para conseguir o papel de protagonista em Hairspray: "Esse é um musical que marcou como a primeira audição da minha vida, quando teve a outra montagem em 2009. Eu queria participar, mas não sabia como, então um amigo da facultado que sabia tudo de musicais virou para mim e falou 'Você precisa fazer essa audição do Hairspray, porque esse papel é a sua cara' (...) Então ele fez um currículo para mim, me levou para a casa dele, me arrumou e me levou até a audição, eu fiz, mas não passei.", relembra Vânia.

"Ainda bem, porque eu era muito crua, eu precisava terminar a minha faculdade, estudar mesmo, porque eu tinha só 19 anos.", complementa.

O amigo em questão, trata-se de Tiago Abravanel, responsável por trazer a montagem atual aos palcos. Vânia conta que ao saber que ele estaria à frente, se inscreveu para a audição e transformou isso em uma meta de vida: "Eu comecei a estudar loucamente para o espetáculo, comecei a me preparar fisicamente, psicologicamente. Fiz aula de canto, muita aula de dança, academia (...) eu me preparei para fazer a audição da minha vida.", conta.

Mesmo conhecendo Abravanel de longa data, Vânia conta que ele foi sincero e profissional ao explicar que ela iria passar pelo processo seletivo inteiro e que ele escolheria a melhor Tracy. Vânia comemora: "Eu consegui, passei! E estou conseguindo coroar e comemorar esses 12 anos de carreira com a minha primeira protagonista."

Foto: José de Holanda

Orgulhosa do seu trabalho e de toda a equipe, a artista reflete sobre a importância dos assuntos tratados no espetáculo: "Esse musical é de 2002, se eu não me engano, mas ele é um musical que fala de temas que a gente ainda tá muito longe de ter como resolvido na nossa história que é a questão da diversidade, a questão do racismo, principalmente, e também da gordofobia. Quantas pessoas que vieram assistir ao espetáculo, não viraram para mim e falaram 'A gente ainda vive isso! Isso ainda acontece, né?", reflete a atriz.

Vânia revela que a personagem Tracy a transformou como atriz e a ajudou a querer traçar novos objetivos em sua carreira: "Agora eu estou com a pretensão de continuar contando histórias, mas eu quero começar a contar histórias que não falam só disso, que não falam só de ser gorda. Eu tenho muita vontade de me expressar como atriz para poder contar outras histórias e ser um corpo gordo atuante sem que se fale sobre isso, porque eu acho que esse é o objetivo de quem busca a diversidade de verdade.. Não 'pegar um papel porque eu sou gorda', sabe? ou 'apesar de eu ser'."

E finaliza: "Eu acho que o meu objetivo como artista está sendo ocupar esse espaço que eu conquistei cada vez mais. Porque eu estou entendendo agora com a Tracy o quanto isso impacta a vida das pessoas, o quanto de mensagens eu recebo, o quanto de menina se veem representadas. Então eu estou tornando isso um novo objetivo na minha carreira."