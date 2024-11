Musical da TV Colosso chega em 2025 e promete encantar crianças e fãs saudosos

Criador da TV Colosso, que está sendo reprisada no canal Viva, revela à CARAS Brasil detalhes do musical inédito que estreia no ano que vem

Grande sucesso dos anos 90 e lembrada até hoje, a TV Colosso, originalmente exibida na Globo entre 1993 e 1997, está de volta. O programa voltou a ser exibido no canal Viva (e está disponível no Globoplay para os assinantes do pacote premium) e em 2025 vai ganhar uma adaptação para o teatro.

Em entrevista para CARAS Brasil, Luiz Ferré, criador do programa, revelou detalhes sobre o espetáculo com exclusividade. O musical da TV Colosso terá uma história nova e bonecos repaginados, mas com o mesmo visual, as mesmas vozes e parte dos manipuladores originais.

"Eu venho das artes gráficas, queria fazer animação mas fui para o teatro de animação, e no Grupo Cem Modos (grupo de teatro de bonecos que desenvolveu o programa) a música pautava nosso trabalho. Meu envolvimento com música é muito grande e essa ideia de fazer um musical sempre esteve presente. Vieram produtores do Rio querendo fazer, a Globo licenciou o nome e chegou a hora de acontecer", Luiz explica.

"É muito legal ver os personagens ao vivo no palco, principalmente a Priscila. Tive a sorte de criar uma personagem que tem uma potência cênica muito grande porque você não sabe se é um desenho animado, um cachorro, um ator. As aparições da Priscila são sempre muito surpreendentes", diz. Nos anos 90, os personagens fizeram shows ao vivo e um filme, Super Colosso. Após o fim do programa, Priscila fez aparições pontuais em programas como o Mais Você, Criança Esperança e Altas Horas, e chegou a ser capa da revista Quem, em 2017, junto de Dani Calabresa.

Luiz abre detalhes jamais revelados sobre o musical: "O espetáculo vai ter uma brincadeira com o tempo, passado presente e futuro. Estamos construindo esse texto e teremos os personagens principais: Priscila, os três gilmares, Capachão, Malabi, Nestor, as pulgas. Todos com as vozes originais. A história é nova, feita para o teatro, para agradar duas plateias: os fãs, com sua memória afetiva muito presente, e ao mesmo tempo é para um público que não conhece a TV Colosso. A gente vai apresentar e atualizar os personagens."

O programa misturava artes diferentes: alguns personagens eram fantoches (no qual o manipulador coloca o braço dentro do boneco), e outros eram fantasias vestidas por atores, com rostos que se moviam por controle remoto. Ambos estarão no palco. "Estamos produzindo novos personagens porque hoje temos novas tecnologias, até para os pelos, novas soluções mecânicas. Grande parte dos manipuladores originais estarão no espetáculo, entre eles meu sócio, Beto Dornelles, e o Paulo Adriane, que é um dos atores que vestiu a Priscila. Mas vamos abrir também um casting para novos atores manipuladores".

O espetáculo tem estreia marcada para março de 2025 em São Paulo. Depois, faz temporada no Rio de Janeiro e segue para uma turnê que vai para Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Belém e Manaus.

Reprises

O musical já estava sendo desenvolvido antes de a TV Colosso começar a ser reprisada no Viva, mas as exibições estão ajudando a reavivar o interesse do público. "Os fãs estão amando rever, eu me surpreendo porque não envelheceu, tem uma qualidade técnica e artística de texto, manipulação e captação muito legal. Isso já vale muito pra gente. Estou matando a saudades e entendendo como foi legal o que a gente fez", diz Ferré.

"Os personagens estão sempre por aí, mas com o espetáculo e as reprises acho que vamos ativar muita coisa. Queremos sim, depois do palco fazer outras coisas", diz, comentando a possibilidade de um novo programa na TV. "Para as pessoas que assistiram e que fizeram é um projeto querido e interessante, com bons resultados. A gente sempre volta nesse assunto, tomara que toda essa movimentação faça algo acontecer, é uma pauta constante".

