Musical de Dom Casmurro tem Capitu com voz de princesa da Disney

Clássico da literatura Dom Casmurro, de Machado de Assis, é adaptado para musical com atriz que dublou a animação Wish: o Poder dos Desejos

Clássico da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1899, vai virar espetáculo musical a partir de segunda, 4, com sessões às segundas, terças e quartas no teatro Estúdio, em São Paulo. O espetáculo busca preencher uma lacuna na produção brasileira de musicais, que tem como foco principal nos musicais biográficos e adaptações da Broadway. No palco de Dom Casmurro - Musical inspirado na obra de Machado de Assis, os espectadores mais atentos vão reconhecer Luci Salutes, que interpreta Capitu: atriz recorrente de musicais, ela é a voz brasileira de Asha, princesa da animação da Disney Wish: o Poder dos Desejos.

A adaptação do livro para o palco foi feita pelo dramaturgo, ator e diretor Davi Novaes: "A essência do Machado de Assis é feita de palavras, que juntas dão forma às características tão conhecidas dele, como a sua ironia fina e certeira. A maneira de ser fiel à sua essência foi sendo fiel a suas palavras, que muitas vezes aparecem no texto, e consequentemente na boca dos atores exatamente como figura no romance", explica o autor. "E daí vem a maior surpresa dessa empreitada de adaptar: se dar conta de como o texto do Machado já era em si muito teatral", diz, em entrevista para a CARAS Brasil.

Dando vida à enigmática Capitu, que provoca paixões e dúvidas, está Luci Salutes, vista recentemente em Priscilla: a Rainha do Deserto. Apesar de estar sempre em cartaz em algum grande musical, um de seus trabalhos mais marcantes foi na dublagem, emprestando sua voz para a protagonista de Wish: o Poder dos Desejos. Sobre Dom Casmurro, ela diz que "Machado de Assis faz parte do ouro da nossa literatura, sou muito apaixonada por Dom Casmurro, já li, reli não sei quantas vezes e sempre fico muito impressionada em como a história é tão atemporal e segue tão cheia de significados. Apesar das palavras rebuscadas, é algo muito próximo a mim, de uma potência absurda".

Luci Salutes no musical Dom Casmurro - Hallan Fidelis

"Capitu é um desafio e um convite, é cheia de camadas, te faz olhar para a complexidade que é ser humano. Um amigo me disse que a Capitu traiu o que se esperava de uma mulher daquela época, ela é uma figura transgressora. É muito interessante e gostoso viver esse processo, e com uma liberdade absurda de me experimentar em lugares diferentes. Sendo eu uma figura preta, também tem uma outra camada de contar essa história, sabendo que a gente ainda precisa transgredir e avançar em tantas coisas", aponta.

"Nós brasileiros temos muitas histórias pra contar", Luci defende. "Nossas histórias nos aproximam de quem somos, e de quem queremos ser. A arte pulsa nesse país de maneira muito potente e muito bonita. E isso precisa ser olhado com mais atenção. Temos grandes autores e grandes artistas para fazer com que essas histórias aconteçam. Viver Machado de Assis e uma grande obra da nossa literatura faz também com que a gente faça a nossa arte brasileira seguir viva, mais presente".

Completando o elenco, Rodrigo Mercadante interpreta Bentinho, junto de Cleomácio Inácio, Larissa Carneiro, Nábia Villela e Eduardo Leitão. A direção é de Zé Henrique de Paula, com a direção de movimento de Zuba Janaína, e as músicas são de Guilherme Gila.

Outras versões

Dom Casmurro teve poucas adaptações, a mais famosa delas é a minissérie Capitu, do diretor Luiz Fernando Carvalho, exibida na Globo em 2008. Antes, virou filme, em uma releitura de Moacyr Góes rebatizada de Dom. Em ambas, por coincidência ou não, Capitu foi vivida pela atriz Maria Fernanda Cândido.

Dom Casmurro - Musical inspirado na obra de Machado de Assis

Ondel: Teatro Estúdio

Rua Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos, São Paulo

Temporada de 4 a 27 de novembro

Sessões: segundas às 20h | terças às 20h | quartas às 20h (exceto 6/11)

Duração: aproximadamente 120 minutos (incluindo 15min de intervalo)

Classificação: Livre

Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada)

Venda online AQUI

Leia também: Longe da música, ​​ex-Pussycat Dolls Nicole Scherzinger é consagrada como atriz na Broadway

Veja Luci Salutes em Wish: o Poder dos Desejos: