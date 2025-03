Renata Brás leva experiência pessoal para monólogo sobre ciúmes: 'Muito libertador'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Brás comenta sobre novos projetos e abre intimidade ao falar sobre relação com o ciúmes

Nesta sexta-feira, 14, Renata Brás (49) volta a apresentar A Ciumenta, seu monólogo sobre ciúmes, em uma curta temporada que dura apenas o final de semana em São Paulo. Com um ano repleto de novidades, a atriz volta aos palcos ao mesmo tempo que está em cartaz nos cinemas como o filme Uma Advogada Brilhante, ao lado de Leandro Hassum (51). Em entrevista à CARAS Brasil, Renata fala sobre os novos projetos e desabafa acerca de levar experiência pessoal para monólogo sobre ciúme: "Muito libertador", declara.

Inseguranças no humor

Segundo Renata, criar A Ciumenta foi um processo desafiador e, ao mesmo tempo, revelador: inspirado em experiências pessoais, o espetáculo nasceu do desejo de falar sobre o ciúme de forma leve e cômica, sem deixar de lado a complexidade do tema.

"O humor tem essa potência: ele nos permite olhar para nossas vulnerabilidades com mais leveza, sem perder a profundidade da questão. No começo, revisitar certas emoções foi difícil, mas quando encontrei a comicidade da situação, percebi que muitas pessoas se identificavam", explica a intérprete.

No palco, a atriz escancara exageros emocionais e reações extremas que, no fundo, fazem parte da experiência humana: "Todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu inseguro em um relacionamento, no trabalho ou consigo mesmo. O espetáculo mostra esse medo de não ser suficiente, de ser trocado ou de perder o controle sobre algo que, na verdade, nunca esteve totalmente sob nosso domínio".

Para a atriz, além de provocar risada, o monólogo gera uma forte conexão com a plateia. Por ser uma peça intimista, Renata destaca que cada sessão se torna única, com momentos de improviso e interação direta: "O público reage de formas diferentes, e eu consigo sentir isso em tempo real. Às vezes, a reação espontânea de alguém na plateia transforma completamente a cena, e isso é mágico. Cada apresentação tem seu próprio ritmo", comenta.

Reflexões para além do palco

Nessa temporada, a troca também se estende para fora do palco: após as sessões dos dias 14 e 15, o espetáculo contará com um bate-papo especial com a psicanalista Fabiana Guntovitch (49), que aprofunda a discussão sobre ciúme, insegurança e autoestima.

"O público ri, se identifica e depois tem a oportunidade de entender mais a fundo as emoções e comportamentos que foram explorados na peça. Muitas pessoas saem do teatro processando o que viram e perceber que não estão sozinhas nesses sentimentos torna tudo ainda mais especial."

Com planos de expandir A Ciumenta, Renata revela que pretende levar o espetáculo para Portugal e Espanha, além de considerar novas adaptações: "O público me pede e pode acreditar que a história da Ciumenta ainda vai aparecer por aí, talvez de formas inesperadas!".

Rotina intensa

Além do teatro, 2025 está sendo um ano movimentado para a atriz. Entre gravações, cinema e dublagem, ela se desdobra entre diversos trabalhos — e o segredo, segundo ela, é o amor pelo trabalho.

"Amar o que faço é o maior segredo para lidar com essa rotina intensa. Quando você encontra alegria no trabalho, ele se torna uma fonte de energia, e não apenas uma obrigação. Organização e prioridade são essenciais para conseguir dar conta de tudo."

Na televisão, Renata deu vida à Úrsula em A Caverna Encantada, novela infantojuvenil do SBT. Trabalhar com o público infantil não foi novidade para a atriz, que já passou por produções como Carrossel e Carinha de Anjo. Sobre voltar ao SBT, a atriz declara: "É como voltar para casa. Comecei lá quando ainda era TVS! Encontro funcionários da época em que trabalhava como bailarina, e isso me traz lembranças incríveis. Foi no SBT que me transformei profissionalmente. Quem sabe amanhã não volto como apresentadora?".

Nos cinemas, Renata atua ao lado de Leandro Hassum em Uma Advogada Brilhante. A comédia marca mais um reencontro entre os dois artistas."Trabalhar com o Lelê (Leandro Hassum) é uma diversão sem fim! Preciso me segurar para não rir em cena, porque ele tem uma rapidez impressionante para improvisar. É uma troca maravilhosa. Nunca tinha pensado em fazer uma funkeira! MC Mone foi um personagem que me divertiu muito interpretar."

Constante reinvenção

Com mais de 30 anos de trajetória, Renata Brás se mantém em constante evolução. Para ela, os desafios fazem parte da carreira e são essenciais para o crescimento artístico: "A arte exige constante adaptação e entrega. Cada projeto traz novas exigências, e a reinvenção faz parte da jornada. O mais fascinante é que, a cada desafio superado, há um crescimento pessoal e profissional".

As mudanças, segundo a atriz, não se limitam ao artista, mas também à indústria do entretenimento. No âmbito feminino, Renata enxerga um mercado mais receptivo para as mulheres."O cenário está mudando. Hoje, vemos mais mulheres ocupando cargos de liderança, direção e roteiros. Mas ainda há muito a ser feito, principalmente em relação à desigualdade salarial e à pressão estética. Precisamos continuar avançando para que o talento seja sempre o principal critério", reflete.

Com tantos projetos em andamento e novos desafios pela frente, Renata Brás segue firme em sua trajetória e promete muitas novidades para o resto do ano. "Quando você encontra alegria no trabalho, ele se torna uma fonte de energia, e não apenas uma obrigação. Organização e prioridade é muito importante pra conseguir dar conta de tudo. E eu estou amando esse ano que já começou assim", conclui.

