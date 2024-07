Cláudia Mauro fez do casamento dos pais inspiração para obra premiada: 'Muita festa'

Cláudia Mauro foi uma das celebridades presentes no especial CARAS Inverno; em entrevista, atriz revela inspirações da peça A Vida Passou Por Aqui

Cláudia Mauro (45) não esconde a importância que os amigos e a família têm em sua vida —e usa essa vivência como inspiração para o espetáculo A Vida Passou Por Aqui. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o especial CARAS Inverno, a atriz e bailarina relembra o casamento de 25 anos dos pais e dá detalhes sobre a produção que completa oito anos em cartaz em 2024.

"Escrevi esse espetáculo em homenagem à minha mãe, ela teve um AVC em 2014 e eu o estreei em 2016. Ele conta a história de amizade, daquela mulher que está com uma sequela grave, e o melhor amigo vai visitá-la todos os dias e a alegria dele consegue devolver a saúde dela", explica Cláudia Mauro , que afirma ter colocado na peça também homenagens ao pai e diversos familiares.

Filha de Joubert Di Mauro e Yara Mauro, a atriz conta que os dois foram casados por 25 anos. "Meu pai era alegria e a minha mãe amor, a alegria e o amor se casaram e tinha muita festa na minha casa. Mas, a dor é implacável e está presente na vida de todos. E é isso que alcança o público. Está tudo dentro do espetáculo."

Na trama, ela interpreta a protagonista, Silvia, inspirada em sua mãe, e Édio Nunes vive Floriano, o amigo inspirado tanto em seu pai, quanto em Floriano, motoboy e faxineiro de sua mãe, que acabou se tornando amigo de longa data da família.

Mauro diz que, apesar das traições do pai, sua mãe acabou se tornando amiga de todas as amantes, que também estão no espetáculo. "Considero ali minha herança genética. Tudo o que eu trago da minha família está nessa peça."

Ela ainda conta que a peça, escrita em duas madrugadas, inicialmente foi pensada para que Alice Borges (58) interpretasse a protagonista. No entanto, a atriz acabou nos bastidores e assumiu o papel da direção da produção, que impressiona o público com a mudança das personagens e também ao abordar temas sensíveis.

"A gente se transforma de jovem para velho no corpo e na luz, e isso impressiona muito as pessoas também. Isso trás a vulnerabilidade da vida", explica. "Escrevi sobre amizade. Cultivo os bons amigos, amigos verdadeiros que é difícil. Mas, eu tive sorte, fiz bons amigos ao longo da vida. Eu brinco que a melhor coisa que eu fiz foi cultivá-los. Eu vejo que isso foi muito importante."

