Cassio Gabus Mendes volta aos palcos após 30 anos e destaca DNA artístico com humor

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Cassio Gabus Mendes que detalhou sobre a peça 'Uma Ideia Genial' e relação com o teatro

Cassio Gabus Mendes (63) está de volta ao teatro com a peça Uma Ideia Genial, o espetáculo marca o retorno do ator aos palcos após um período de 30 anos. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da comédia e conversou com o artista que celebrou o retorno e destacou DNA artístico no humor.

Uma Ideia Genial estreia nesta sexta-feira, 24, no Teatro Procópio Ferreira. Cassio Gabus Mendes é conhecido por grandes trabalhos na teledramaturgia brasileira e revela sobre sua relação com o teatro e comédia.

"Graças à Deus tive as oportunidades de flutuar na televisão, ir no drama, na comédia e isso te dá uma experiência muito grande. Você abre um pouco o seu leque no trabalho no mercado [...] eu acho que foi uma coisa importante para mim", confessa.

O ator é filho do falecido autor de novelas Cassiano Gabus Mendes (1927-1993) e sobrinho do ator Luís Gustavo (1934-2021), duas importantes figuras para comédia e teledramaturgia brasileira. Cassio abre a intimidade ao falar da relação com o tio.

"Com certeza, tive o privilégio de ter uma pessoa muito próximo, que é parente próximo, e que eu aprendi muito que foi o Luís Gustavo. Um dos [meus] professores importantes. O privilégio que é você ter ele constantemente ao seu lado, poder conviver com família junto. Nós moramos juntos [...] a gente fazia uma novela que era Ti-Ti-Ti. A gente fazia pai e filho. Ele sempre foi uma inspiração, sempre observei".

Por outro lado, Cassio Gabus Mendes reforça que o importante é a babagem que um ator traz, esse é o diferencial para se destacar em todos os gêneros de atuação, seja na comédia ou no drama. Não basta apenas inspiração, mas tempo e dedicação.

"O que traz a bagagem mesmo é você, mas se você não tiver o tempo, um pouquinho para [se dedicar ao] humor, isso não vai acontecer! Por mais que você admiro, se dedique", finaliza o ator Cassio Gabus Mendes.

Cassio Gabus Mendes será Arnaud na peça 'Uma Ideia Genial'/ Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

