Bete Coelho reafirma seu total amor ao teatro: 'Nada se compara'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bete Coelho explica sumiço de novelas e comenta sobre proximidade com os palcos teatrais

Recentemente em cartaz como Petra em um espetáculo homônimo em São Paulo, Bete Coelho (62) agrega a personagem disruptiva baseada no clássico As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, do alemão Rainer Werner Fassbinder, aos grandes trabalhos de sua carreira — marcada pela entrega em produções teatrais, cinematográficas e televisivas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz coloca o teatro no pedestal das artes e reafirma seu total amor aos palcos: "Nada se compara", declara.

Em Petra, Bete assume o papel de uma estilista de alta costura que encara uma paixão não correspondida permeada pelo feminino e por relações de poder que organiza as envolvidas em uma hierarquia rígida que as desvirtua. Para a intérprete, uma das inspirações para levar a personagem aos palcos foi o recente ressurgimento de um comportamento político-social reacionário.

"Ver isso ressurgir com força tenebrosa nos últimos tempos foi um dos combustíveis que acionamos para impulsionar esse processo e fazer da personagem uma necessidade atávica, com o poder reflexivo e transformador", compartilha a atriz, que também atuou na montagem na função de diretora ao lado do cineasta Gabriel Fernandes.

Como atriz e diretora, Bete afirma que uma das maiores dificuldades em adaptar um texto de Fassbinder foi "fazer o drama novelesco ser convincente para uma montagem teatral em 2024", mas esse parece ser um desafio enfrentado com sucesso: "Me surpreendo diariamente com a cumplicidade e identificação da plateia com o tema", disse a intérprete enquanto a obra estava em cartaz.

A leitura pessoal de Bete sobre as reações do público, é claro, são possíveis dessa forma tão pessoal apenas no teatro e, por essa razão, ela não hesita em afirmar que os palcos são, de fato, seu lugar. "O teatro sempre foi o meu maior foco porque nada se compara à experiência presencial, artística. Chega a ser constrangedor de tão revelador", pontua.

A paixão e dedicação ao teatro nos últimos anos é o que a mantém distante de trabalhos televisivos que demandam muito. Desde 2009, Bete tem dado atenção à Companhia de Teatro BR116, que fundou ao lado de Gabriel Fernandes e Ricardo Bittencourt.

"Não me afastei da TV e, sim, de novelas que demandam tempo e afastamento de outras atividades. Manter e trabalhar diariamente numa companhia de teatro é o motivo desse distanciamento. Não sobra tempo para mais nada", conta.

A atriz não nega a possibilidade de retornar para longas produções na televisão, e inclusive faz participações pontuais em séries ou programas, como o Conversa com Bial, do qual participou foi convidada recentemente em um episódio que irá ao ar em breve.

Para o futuro, Bete se manterá nos palcos e pretende, com seus colegas de companhia, entrar com parte do repertório da Cia.BR116 – Teatrofilme, que completará 15 anos em 2025.