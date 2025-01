Xuxa revela detalhes de quadro no Fantástico sobre adoção de animais: ‘Tirar o preconceito’

Xuxa Meneghel fala sobre quadro no Fantástico e retorno à Globo em entrevista à Revista CARAS

Xuxa Meneghel (61) está de volta à Globo após quase uma década. A apresentadora foi contratada da emissora para comandar um quadro no Fantástico sobre a importância da adoção de animais. O tema se faz necessário e é visto como uma oportunidade de levar informação para o público.

No quadro que será exibido aos domingos na revista eletrônica global, a estrela, que é defensora dos animais, vai entrevistar especialistas no tema, mostrar ações de resgate e como os animais são acompanhados após todo o processo até que encontre uma nova família.

Em entrevista à Revista CARAS, a mãe de Sasha Meneghel (26) revela o principal objetivo do seu retorno à TV, agora em um projeto diferente do que costuma fazer, e revela sobre momento curioso que ocorreu nos bastidores da série Tarã, do Disney+.

"Vamos falar sobre o quanto é importante adotar e olhar para os animais com carinho e respeito. Queremos tirar o preconceito de que cachorro ou gato de uma raça não identificada valha menos", adianta a loira, que começou a gravar o projeto em setembro do ano passado.

A estrela também gravou a série Tarã, prevista para estrear neste ano na plataforma de streaming Disney+. No hotel em que os atores estavam hospedados para as filmagens, Xuxa conta que encontraram uma cobra no banheiro em um dos quartos.

"Não foi no meu banheiro, era um banheiro do hotel, ouvi gritarem que tinham pego uma cobra lá. Não a vi e isso não quer dizer que me assustei. Afinal, nós estávamos no habitat dela. O hotel era no meio do mato, então, era mais do que normal ela querer conhecer tudo ao redor. E, sim, me ofereceram ayahuasca, mas do jeito que sou natureba e sempre me alimentei bem, tenho intolerância a álcool, nunca fumei nem bebi, acho arriscado experimentar algo assim e não voltar mais", diz.

