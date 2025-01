Xuxa recorda apresentação no Teleton: 'Família Abravanel me recebeu de braços abertos'

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa Meneghel relembra outros eventos que participou em 2024 e comenta momentos marcantes

O ano de 2024 foi marcante para a carreira de Xuxa Meneghel (61). Com direito à show no Rock in Rio, participação no Teleton (SBT) e até mesmo um navio, a eterna rainha dos baixinhos não consegue escolher qual foi a mais impactante. "Todas têm um baita valor", assegura, em entrevista à Revista CARAS.

"O Teleton foi bárbaro, porque a família Abravanel inteira me recebeu de braços abertos", recorda Xuxa . "O Spanta também foi incrível. As cenas que vi, o que senti, uma energia única. Na edição do navio, o carnaxuxa, foi legal demais ver o público feliz com as músicas em ritmo de carnaval."

Ela também esteve pela primeira vez no festival Rock in Rio. "A primeira vez no Rock in Rio foi incrível. Achava que o público do Rock in Rio não era o meu público. Então, vi e senti ali, por meio da energia das pessoas, o que conquistei nesses anos todos. Fiquei orgulhosa."

E a cantora também fez shows especiais, como o Futebol da Esperança, organizado pela Globo. "Com o show no Futebol da Esperança, amei terem pensado em mim para participar de um evento que sempre fiz e me senti lisonjeada por ajudar mais uma vez. Foram experiências diferentes umas das outras, mas todas marcantes."

O novo ano também promete ser marcante para a artista. Entre os principais lançamentos para os próximos 365 dias estão a 14ª edição do audiovisual infantil Xuxa Só Para Baixinhos, a série Tarã, do Disney+, o quadro dedicado à adoção de animais que a loira vai pilotar no Fantástico, da Globo, e a grandiosa turnê O Último Voo da Nave.

