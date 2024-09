A apresentadora Xuxa aproveitou essa quarta-feira, 11, para comemorar o aniversário de 61 anos de Junno Andrade e compartilhou um vídeo com o marido

A apresentadora Xuxa aproveitou essa quarta-feira, 11, para comemorar o aniversário de 61 anos de Junno Andrade. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que mostra vários momentos dela com o marido.

Na legenda da publicação, escreveu: "Te amo, Junno Andrade. Meu velho gostoso. 61 anos de pura gostosura. Quase todos os dias te agradeço por você estar na minha vida, e espero que quando você fizer 91 anos esteja me amando tanto quanto eu estarei… Meu. Como você está gostoso, lindo, te amo", se derreteu a loira.

Nos comentários, Junno fez questão de agradecer. "Já chorei no documentário das Paquitas...Agora chorei de novo! Que raiva ser manteiga derretida (risos). Te amo! Obrigado, minha amada por essa homenagem!", afirmou ele.

E os internautas também elogiaram o casal. "Ô, minha gente , por causa dela eu ainda acredito que dá pra encontrar um bofe legal. Eles são muito fotos", disse uma. "Loirinha, meu amor, feliz aniversário para seu lindo príncipe! Muita saúde, alegrias e bênçãos. Que Deus abençoe sempre. Rainha, eu amo muito vocês!", declarou outra admiradora.

Xuxa Meneghel assina contrato com a Globo e já começa a gravar

A apresentadora Xuxa Meneghel está de volta à Globo. Ela assinou o contrato com a emissora carioca depois de 10 anos de sua saída do canal. Agora, a estrela terá um quadro do programa Fantástico, exibido nas noites de domingo.

“Essa volta tem gostinho de ‘não fui e estou de volta’. Essa volta tem gostinho de ‘quero fazer uma coisa nova’. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo nesse novo quadro”, disse ela ao site Hugo Gloss.

O novo quadro de Xuxa na TV será sobre animais de estimação. Ela vai mostrar a importância da adoção de animais e também as ações de resgates de pets abandonados.