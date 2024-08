Cynthia Benini relembra Silvio Santos: 'Era na hora ou a oportunidade passava'

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Cynthia Benini lamenta morte de Silvio Santos e dá mais detalhes de sua relação com o apresentador

A jornalista Cynthia Benini (51) tem uma relação de longos anos com o SBT, onde foram quase 15 anos na emissora assumindo diversas funções. Por conta desse período, ela relembra de Silvio Santos (1930-2024) como um mentor profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora lamenta morte do comunicador e confessa sobre momentos com ele: "Era na hora ou a oportunidade passava".

Durante sua passagem pelo SBT, Cynthia ficou responsável pelo comando do SBT Notícias Breves, SBT Brasil, Jornal do SBT e menciona que Silvio Santos gostava de acompanhar pessoalmente o desempenho dos funcionários da emissora.

"Fui contratada pelo SBT em uma época que o Silvio cuidava de perto das programações e detalhes dos projetos. E isso fazia toda diferença. No primeiro jornal que apresentei (o SBT NOTÍCIAS BREVES, que ficou conhecido principalmente pela bancada vazada) desde a meia calça até o penteado do cabelo eram decididos por ele. Isso era um privilégio!", declara.

A jornalista percebia que o apresentador era um homem que tinha visão mercadológica e que entendia bastante de televisão. Cynthia Benini avalia que o comunicador conseguia extrair o melhor do potencial de seus funcionários, por conta desse olhar analítico.

"O Silvio tinha essas sacadas. Ele gostava de desafiar seus funcionários e mais ainda quando percebia que havia garra e paixão no que estava sendo proposto. Ele foi generoso comigo, acreditou no meu potencial e me deu muitas chances de crescimento. Eu sou muito grata por tudo que vivi ali", confessa.

'ELE ERA PRAGMÁTICO'

A jornalista relembra quando foi contratada pela primeira vez na emissora. Cynthia Benini relembra que recebeu um convite do apresentador depois que participou do Show do Milhão, e na hora, não pensou duas vezes em aceitar a proposta.

"Fui contratada pelo próprio Silvio na saída do estúdio 3, logo depois de participar do Show do Milhão com os outros participantes da Casa dos Artistas. Ele era pragmático. Não fazia rodeios. Era na hora ou a oportunidade passava. Eu sabia disso", afirma.

O dono do SBT era bastante participativo na programação da emissora, Cynthia relembra sua primeira conversa com Silvio Santos: "Foi quando fui chamada para o jornalismo. Ele ligou a TV, colocou uma fita cassete e começou a mostrar a ideia do programa que iria apresentar, eu estava tão radiante e curiosa que não sabia se prestava atenção no mito que estava na minha frente ou no conteúdo que passava na TV".

"Tenho vários cartõezinhos de aniversário, fax com as respostas de próprio punho de dúvidas que tinha e enviava pela secretária, frases de motivação por alguma nota de imprensa não positiva… o patrão foi um exemplo para seus funcionários. Me ensinou a ser mais comunicadora, a importância da credibilidade e que nada é mais importante que o agora e o sorriso", finaliza Cynthia Benini.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE CYNTHIA BENINI HOMENAGEANDO SILVIO SANTOS: