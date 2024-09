Perfil investe no audiovisual e lança CARAS TV na Argentina: 'Apenas começando'

Empresários, políticos e famosos prestigiam badalada soirée em Buenos Aires, para o lançamento da CARAS TV Argentina

Um dos mais renomados espaços culturais da América Latina, o Teatro Colón, em Buenos Aires, abriu suas portas para um evento que promete marcar a história do audiovisual: o lançamento da CARAS TV, um novo espaço televisivo dedicado a revelar os segredos do universo CARAS, título que se tornou uma referência para os amantes do glamour, da moda e da intimidade das celebridades.

A cerimônia contou com a presença de personalidades do meio artístico, político, diplomático e empresarial, todos reunidos para celebrar o início da nova empreitada na televisão argentina. A veterana Mirtha Legrand (97), conhecida por sua extensa trajetória como apresentadora no país, foi eleita madrinha do canal e trouxe toda a sua elegância ao evento. Ela foi recepcionada por Héctor Maugeri, diretor-adjunto da Revista CARAS e apresentador do programa de entrevista +CARAS, do novo canal.

Cofundador da Editora Perfil e CEO da Perfil Network, Jorge Fontevecchia foi o anfitrião da noite, juntamente com a diretora da revista, Liliana Castaño, e Héctor Maugeri. Em um discurso emocionante, Fontevecchia destacou a importância do novo passo, relembrando a trajetória da marca e seus desafios. “Tudo começou em 2011, quando Ted Turner ganhou a licença do canal francês Fashion TV e nos propôs substituí-lo pela CARAS TV, a única marca verdadeiramente latino-americana, com forte presença no Brasil, que representa 70% da audiência da América do Sul”, declarou ele para os mais de 400 convidados presentes no suntuoso e icônico Salão Dourado.

Durante a cerimônia, o executivo ainda surpreendeu ao anunciar que, em outubro, será lançada a CARAS TV Brasil, em um formato muito semelhante ao argentino. Ele também ressaltou o crescimento da Perfil Audiovisual, divisão da empresa que agora conta com quatro canais de televisão: Net TV, Bravo TV, Canal E e CARAS TV, além das emissoras de rádio Rádio Perfil e Horizonte, todas operadas na Argentina.

“Sete anos atrás, a Perfil era apenas uma empresa de fatos e fotos. Fazíamos revistas, jornais e internet. Em 2018, inauguramos nosso primeiro canal de televisão em parceria com a maior produtora de TV argentina e também lançamos nossa primeira rádio. Esses foram os primeiros de um caminho que está apenas começando”, declarou ele, animado. O presidente da CARAS Brasil, Luis Maluf, e a equipe brasileira da revista e da CARAS TV estiveram presentes e prestigiaram o lançamento.

No evento, os convidados ainda foram surpreendidos com uma apresentação musical inesquecível. A cantora Julia Zenko (65), acompanhada pelo pianista Lito Vitale (62), emocionou a plateia ao entoar as canções Con las Alas del Alma e Honrar la Vida. A noite também contou com a performance do jovem tenor Martín Savi (19), que interpretou O Sole Mio e um trecho de La Traviata, encantando a todos com seu talento único.

Junto às celebridades, destacaram-se também importantes figuras políticas do país sul-americano como o governador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro (49), o governador de La Rioja, Ricardo Quintela (64), e o governador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora (60), além do secretário de Turismo, Ambiente e Esportes do Ministério do Interior da Argentina, Daniel Scioli (67), acompanhado da eleita, a modelo Gisela Berger (36).