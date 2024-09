Paquitas viajam pela própria história em documentário: 'Foi me virar do avesso'

Documentário Globoplay das Paquitas mostra as delícias e as dores que havia por trás de uma profissão tão desejada ao lado da apresentadora Xuxa

Fãs segurando discos e vestindo camisetas com fotos estampadas e duas réplicas gigantes do famoso chapéu de paquita na entrada de um cinema na zona sul do Rio de Janeiro anunciavam que algo especial estava acontecendo por ali. Tratava-se do lançamento do documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, no qual as icônicas assistentes de palco de Xuxa Meneghel (61) voltam ao passado e relembram suas experiências.

“Sem dúvida nenhuma vocês vão se surpreender. Pra mim foi uma grande surpresa descobrir coisas, histórias”, disse Xuxa, que torce para que o espectador, ao assistir aos episódios, se coloque no lugar das meninas.

“Estou mais do que feliz em poder dizer que elas realmente fazem parte da minha história. Vejo muita gente me respeitando, batendo palma, virando a luz pra mim e gostaria de dizer que não existe essa pessoa que vocês admiram sem as paquitas perto de mim”, afirmou.

Qual menina brasileira da década de 1980 ou 1990 não quis ser uma paquita? Poucas conseguiram

realizar esse sonho! Ana Paula Guimarães (51) foi uma delas. A paquita Catu — como é chamada

— é uma das idealizadoras do documentário e diretora da produção.

“Houve momentos bem difíceis, mas que também mexeram muito comigo. Foi me virar do avesso, ressignificar muitas coisas também. Ter um olhar maduro sobre essa história foi muito importante para eu poder me distanciar um pouco e poder humanizar essa personagem icônica que é a paquita. Estou muito feliz com o resultado”, vibrou.

Tatiana Maranhão (47), hoje assessora de Xuxa e eterna paquita, é a outra idealizadora do projeto. “É uma história de sucesso, muito feliz. Eu tenho muita saudade daquele tempo. E, obviamente, como toda história, também tem seus pontos mais frágeis e a gente vai poder refletir sobre eles nesses cinco episódios”, disse.

O documentário, que mostra as delícias e as dores que havia por trás de uma profissão tão desejada, passeia pelas quatro gerações de paquitas e tem relato de nomes como Bárbara Borges (45), a

Babunitona ou Bubu.

“Poder deixar registrado não só para as pessoas que viveram com a gente essa época, como também para essa nova geração, para conhecerem o que foi ser uma Paquita, acho isso é de uma grande importância”, diz a atriz, orgulhosa de sua própria trajetória.

A musa Adriana Bombom (50) não foi paquita, mas não poderia ficar de fora. A repórter e atriz foi a única assistente de palco negra de Xuxa no Brasil. “Na época, eu não tinha tanta noção dessa representatividade, depois, com o tempo, que fui percebendo o quanto a minha presença naquele programa era importante, porque muitas queriam e não podiam. Mas quando eu entrei, eu meio que matei todo o desejo delas”, falou ela. “Reeencontrei pessoas que não via há muito tempo”, disse Marcello Faustini (49).