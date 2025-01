Larissa Ferrara explica decisão de congelar os óvulos: 'Relógio biológico da mulher corre rápido'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Larissa Ferrara conta seus novos projetos para 2025 e comenta sobre o desejo de ser mãe

Dona de uma carreira de 11 anos, Larissa Ferrara (35) não para. Intérprete de Adenair, a primeira mulher do sertanejo Chitãozinho(70), na série As Aventuras de José e Durval, ela agora se dedica ao monólogo Atípica, ao podcast Corda Bamba e reflete sobre as questões da maternidade.

Casada com o artista plástico Fernando Soares (36), a atriz conta, em entrevista à Revista CARAS, que conversou com o marido sobre a possibilidade de ter filhos recentemente. "A gente gosta muito da liberdade. Eu já dediquei muitos anos da minha vida para minha mãe e foi quase como se ela fosse minha filha. Então, sinto que já cuidei", explica Larissa Ferrara .

"Infelizmente, o relógio biológico da mulher corre muito rápido para que eu tome essa decisão agora. Por hoje, eu não quero ter filhos, mas decidi que vou congelar meus óvulos para que, num futuro, eu possa ter essa escolha. Por enquanto, temos o Mano, nosso vira-lata pelo qual nós somos apaixonados."

A atriz conta que sua mãe, Fátima Ferrara, recebeu o diagnóstico de Parkinson Atípico quando ela tinha 17 anos. Então, passou os próximos 17 anos de sua vida se dedicando aos cuidados com a mãe, que morreu em julho de 2024.

"Vivemos vários estágios de luto, porque ela foi perdendo os movimentos aos poucos. Um processo muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, muito lindo. Ela não reclamava de nada e foi assim até o fim", relembra ela, que exalta o amor e a parceria que tem com seu pai, Márcio Borges.

Agora, para 2025, ela prepara o monólogo Atípica, que trará para os palcos a história de sua mãe e as dificuldades da doença. "Foi um aprendizado de fé, força e coragem. O que eu vi dela é que só temos o presente para ser feliz. E eu o escolho todos os dias."

