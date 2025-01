Larissa Ferrara encara a carreira de atriz com determinação: 'Não adianta ficar só esperando'

Em entrevista à Revista CARAS, Larissa Ferrara reflete sobre aprendizados profissionais e celebra repercussão da série 'As Aventuras de José e Durval'

Cheia de talento, carisma e determinação de sobra, Larissa Ferrara (35) não para. Após interpretar Adenair, a primeira mulher do sertanejo Chitãozinho(70), na série As Aventuras de José e Durval, do Globoplay, ela reconhece os desafios da carreira artística e destaca a necessidade de resiliência e amor pela arte para superar os obstáculos.

“Eu acho que com todo artista é assim, a gente precisa ter pelo menos uns cinco projetos na manga. Precisamos fazer a nossa carreira acontecer! Não adianta ficar só esperando os convites das emissoras”, diz ela.

Inspirada pela vida, a atriz fortalece seu repertório por meio das próprias experiências. Atualmente, ela encara um dos maiores desafios de sua trajetória ao escrever o monólogo Atípica, que abordará as dificuldades do diagnóstico de Parkinson Atípico enfrentado por sua mãe, Fátima Ferrara, falecida em julho.

“Minha mãe recebeu o diagnóstico quando eu tinha 17 anos. Foram outros 17 anos cuidando dela. Vivemos vários estágios de luto, porque ela foi perdendo os movimentos aos poucos. Um processo muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, muito lindo. Ela não reclamava de nada e foi assim até o fim”, relembra ela, que exalta o amor e a parceria que tem com seu pai, Márcio Borges.

Larissa, que é casada com o artista plástico Fernando Soares (36), também explora outras vertentes criativas no podcast Corda Bamba, no qual conduz entrevistas com grandes nomes do audiovisual. “É uma loucura ser artista no Brasil. Eu consegui, desde cedo, me firmar no teatro e isso me abriu muitas portas, mas ainda é difícil, é uma carreira que você precisa construir com as próprias mãos”, pondera a artista.

– Como atriz, você comentou que não está em um momento de escolher papéis. Por quê?

– O grande público não me conhece. Talvez me conheça agora, que estreei com a série também na Globo, mas existem poucos projetos para muitos bons atores.

– O que falta para o audiovisual abraçar esses bons talentos?

– Além de investimento, acho que falta uma mudança de pensamento do mercado, que acredita que número de seguidores é qualidade. Não é. O fato de você ter milhões de seguidores não significa que você é um bom ator ou que vai atrair público para um projeto. O público adora gente famosa, mas quer assistir a coisas boas.

– Você se considera uma pessoa de sucesso?

– Se tem algo que minha mãe me ensinou é aproveitar o agora. Eu faço o que amo, tenho saúde, não sou milionária e nem estou na novela das 9, mas minha vida tem corrido muito bem. Então, sim, eu já sou um sucesso.

– Sua relação com sua mãe vai virar monólogo. De que forma ela te inspirava?

– Minha mãe era ligada no 220. Era leve, otimista e se manteve assim até o fim, mesmo perdendo tudo ao longo dos anos. Ela parou de dirigir, de andar, de se alimentar com comidas sólidas... e continuava nesse espírito. Foi um aprendizado de fé, força e coragem. O que eu vi dela é que só temos o presente para ser feliz. E eu o escolho todos os dias.

– Como tem sido construir esse projeto tão íntimo?

– Estou escrevendo todas as memórias, tanto as boas quanto as ruins. Preciso lapidar o material, pois ainda estou com muita dor pelo luto. Eu não quero que seja uma peça pesada. Meu desejo é que as pessoas saiam do teatro inspiradas a viver e ser felizes com o que têm, com a simplicidade do dia a dia.

– Recentemente, você concluiu os estudos como roteirista. De que forma isso tem beneficiado sua carreira?

– Além do monólogo, eu estou escrevendo um outro espetáculo e tenho o projeto de um thriller chamado Manual para Dias Chuvosos, que traz coisas muito instigantes e valorosas para as mulheres. O que eu mais gosto é de atingir as pessoas por meio da minha arte.

– E você acha que tem conseguido atingir o público também como atriz?

– Ser atriz me trouxe uma consciência de humanidade e de empatia que eu não teria em outras profissões. Estive em tantos lugares diferentes, conheço tantas pessoas de níveis sociais diferentes, que isso me construiu como pessoa. Eu sou mais compreensiva e amo isso tudo o que eu aprendi.

– De que forma a ausência de sua mãe impactou o fluxo do seu trabalho?

– Aos 28 anos, descobri que minha mãe também queria ter sido atriz. Infelizmente, ela não está aqui para ver aonde cheguei ou para ver a história dela nos palcos. Antes, eu considerava que o projeto da minha vida era ter cuidado dela por tantos anos, mas hoje eu acho que poder compartilhar sua história e nossa conexão é minha maior conquista.

– São 11 anos de carreira. Como se sente?

– Eu me sinto muito feliz e orgulhosa. Acho que a arte não transforma, mas ela planta uma sementinha. Eu também sou viciada em aprender coisas novas e, para mim, aprender é como continuar vivo.

– O que mudou entre a Larissa de 11 anos atrás para a profissional de agora?

– Sinto que me tornei uma pessoa muito humilde. Sempre fui dedicada e estudiosa. Eu não tive a tal “sorte” de ser escolhida, fiz tudo de degrau em degrau e isso me trouxe até aqui. Hoje, eu posso não ser a atriz mais famosa ou ter um grande sucesso, mas minha trajetória me faz ter muito orgulho de mim mesma.

– Você está com 35 anos. De que forma a chegada da maturidade te ensina?

– Tenho convicção de quem sou e do que quero. O anseio que eu tinha em relação a algumas coisas já não é tão latente em mim. A vida não me traz angústia e ansiedade.

– Embora esteja muito focada em sua carreira, quando pensa em família, quais seus desejos? Pretende ter filhos?

– Eu e o Nando, meu marido, conversamos sobre isso recentemente. A gente gosta muito da liberdade. Eu já dediquei muitos anos da minha vida para minha mãe e foi quase como se ela fosse minha filha. Então, sinto que já cuidei. Infelizmente, o relógio biológico da mulher corre muito rápido para que eu tome essa decisão agora. Por hoje, eu não quero ter filhos, mas decidi que vou congelar meus óvulos para que, num futuro, eu possa ter essa escolha. Por enquanto, temos o Mano, nosso vira-lata pelo qual nós somos apaixonados.

– Além de Atípica, quais os seus projetos para 2025?

– Tenho a estreia do filme Apanhador de Almas, a série Estranho Amor, que vai estrear na Record após ser lançada no streaming, além da peça Boa Noite, Cindy, que ainda não tem data para chegar aos palcos, mas será no primeiro semestre.

