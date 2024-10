Julio Rocha redescobre lado profissional na paternidade: 'Mudança radical'

Em entrevista à Revista CARAS, Julio Rocha revela como a paternidade transformou o seu lado profissional

Se tem algo que não falta na rotina de Julio Rocha (44) é intensidade. Pai de José (5), Eduardo (4) e Sarah (1), frutos do feliz casamento com Karoline Kleine (36), o ator não esconde que manter a sintonia dentro de casa é um desafio, afinal, são três crianças cheias de energia e com a curiosidade para lá de aguçada. E para dar conta do recado, só mesmo com leveza, amor e bom humor!

“É uma mudança radical, porque sua visão de mundo muda completamente. Seus filhos passam a ser o foco principal. Isso influenciou também a parte profissional. Como alguém que trabalha com arte e criatividade, é claro que o olhar do Julio pai irá inspirar o Julio artista”, diz o ator, que hoje faz sucesso nas redes sociais com conteúdo repleto de humor e com a família como protagonista.

“Muito da nossa rotina familiar acaba virando conteúdo. A gente aproveita passeios, viagens e momentos em família para fazer vídeos. A participação das crianças ocorre de forma que só vale se for divertido para elas. Esta good vibe acaba passando para quem nos acompanha”, emenda ele, com mais de 4 milhões de seguidores.

Casados há sete anos, Julio e Karol têm conflitos como qualquer casal, mas não deixam as desavenças serem maior que a família. “Um casal que não discute... você pode ter certeza de que tem algo errado. Enquanto há divergência, há interesse. Mas embora a gente possa discordar um do outro, temos um objetivo em comum que é a nossa relação e nossa família”, explica ele.

Quando o assunto é trabalho e filhos, o par se orgulha em dizer que as demandas — e até o cansaço — acabam ajudando a estreitar os laços. “Enquanto ouvimos casos em que os compromissos profissionais acabam deixando o casamento e os filhos em segundo plano, no meu o trabalho nos uniu ainda mais. A Karol está sempre participando comigo nos vídeos, aliás, está se revelando uma boa atriz, e as crianças também. É claro que, como todo casal, precisamos daquele momento só nosso. Este é off-line e sem filmar”, brinca.

Na hora de educar as crianças, a leveza se repete. “Mesmo discordando, um ouve o que o outro tem a dizer. Até diria que é democrático, mas vendo estes debates políticos percebo que nossas brigas são programas infantis. Nunca chegamos nem perto de cadeiras voarem numa discussão!”, diverte-se o ator. E por falar em brincar, Julio e Karol voltam a ser crianças ao lado do filhos. “A gente nunca pode deixar morrer a nossa criança interior. Temos que ter sempre uma criança dentro da gente. A Karol mesmo teve três!”, dispara ele, aos risos.