Grávida, Lais Ribeiro faz mergulho pelo autoconhecimento: 'Conectada comigo'

Considerada uma das modelos brasileiras mais bem-sucedidas da cena fashion, Lais Ribeiro (33) está em festa! O motivo? A piauiense está grávida do segundo filho, fruto do casamento de dois anos com o ex-jogador do basquete norte-americano Joakim Noah (39).

“Vai ser outro menino e o nome ainda estamos decidindo. Sempre falo que tem que ser um nome que a minha avó possa pronunciar (risos). Nós somos uma mistura de Brasil, África, França e Suécia, então fica difícil achar um nome que caia bem em todas essas línguas”, explica a estrela, cujos sogros são uma sueca e um francês!

Já mãe de Alexandre (16), de relação anterior, Lais admite se sentir mais segura. Isso porque sua primeira gestação veio quando ela tinha só 17 anos. “Na época, tive que lidar com a saudade para poder lutar por um futuro melhor para meu filho. Não foi fácil, mas tive sorte desde o início da minha carreira.

Consegui me estabelecer e levá-lo comigo para NY. Até hoje me emociono ao lembrar disso”, conta ela.

Agora, os tempos são outros e Lais tem conseguido abraçar a fase com mais calmaria, tanto que desembarcou no Havaí com o amado para eternizar o momento.

E para completar a fase de conquistas, a top acaba de estrear mais uma temporada do reality Born to Fashion, atração que apresenta no canal E! e que mostra os desafios de mulheres transexuais em busca da carreira na moda.

“É sempre um prazer voltar ao Brasil para trabalhar. Esse projeto é mais do que especial. Além de dar visibilidade, nos mostra o que os corpos trans ainda têm passado para ser quem são. Tenho muita admiração por todos com quem trabalhei nesse projeto, pela força e resiliência. É de uma inspiração sem tamanho!”, resume a musa, que soma 15 anos de brilhante carreira nas passarelas.

– Como tem sido a gestação?

– Bem diferente da primeira. Eu enjoei e tive muitas dores de cabeça, mas me priorizei e estava ouvindo bastante meu corpo e fazendo o que podia para que melhorasse logo, também dormi bastante nos primeiros meses.

– Quais são essas diferenças?

– A gestação do Alexandre foi supertranquila, não tive enjoos e nenhum desconforto. Nessa tenho enfrentado mais desafios.

– Mesmo diante desses desafios, se sente mais segura...

– Com certeza! Muitas amigas me falaram sobre o hypnobirthing (método humanizado com auto hipnose que ajuda no parto) e fiz as aulas com a Joana Sepreny, indico para toda mulher grávida! Me passou segurança. Muitos mitos que ouvimos sobre a gestação se foram depois que fiz o curso. Conhecimento é tudo, principalmente em questão do seu próprio corpo. Aprendi muito e me sinto supersegura para o que der e vier, além de estar muito mais conectada comigo mesmo.

– E quem está mais ansioso: você ou o Joakim?

– Nem sei quem está mais ansioso! (risos) Acho que eu mesma, porque não vejo a hora de ver

a carinha dele, mas o Joakim também está bastante animado.

– Onde será o parto?

– Em Miami, nos EUA.

– Além da TV e da moda, você tem se dedicado ao empreededorismo e recentemente criou uma empresa de tijolos sustentáveis. Como nasceu essa ideia?

– Essa ideia é antiga, mas só se concretizou agora. Eu sempre estive muito em contato com a natureza, e com tudo isso que estamos vivendo, vendo a destruição dela, não podia ser diferente. O tijolo Yapo é uma solução sustentável e que achamos para suprir as necessidades humanas sem agredir o meio ambiente. Na sua produção, temos zero emissão de CO2 para a atmosfera, redução do preço total da obra de até 40%, além de várias outras vantagens como velocidade de construção. A casa também respira ajustando a umidade do ar e garantindo um ambiente mais saudável e agradável, mais resistente que tijolos convencionais.

– Inclusive você está à frente da revitalização de um aeroporto próximo no Piauí...

– Estamos orgulhosos que o nosso primeiro projeto será a reforma do Aeroporto Internacional de Parnaíba. Após a conclusão da reforma, o aeroporto será ponto de partida e chegada de voos internacionais, conectando a região e criando um ambiente que acolha a população. Um passo significativo em direção à sustentabilidade e ao futuro! É muito emocionante e é só o começo.

– Você nasceu na pequena Miguel Alves e conquistou o mundo! Ainda assim, manteve os pés no chão e está sempre envolvida em projetos sociais. Usar sua imagem para fazer o bem acaba sendo seu propósito?

– Sempre foi o que quis fazer. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma plataforma para que eu possa trabalhar em projetos que são importantes para mim e para dar voz a minorias. Vim de baixo e sinto que é minha obrigação retribuir de volta.