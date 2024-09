Juliana Paiva se despede de Electra em novo momento: 'Me sinto segura'

Em entrevista à Revista CARAS, Juliana Paiva reflete sobre processo de amadurecimento aos 30 anos e experiência com personagem de Família é Tudo

Depois de finalizar as gravações da novela Família é Tudo, Juliana Paiva (31) tem aproveitado o tempo livre para celebrar os novos rumos de sua vida após a chegada dos 30 anos. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz fala sobre a descoberta do autoconhecimento, maturidade e as experiências ao lado de seu namorado, o empresário Danilo Partezani.

“Acho que todo personagem meu chegou na hora certa, com a Electra também foi assim. Eu me sinto segura artisticamente para isso”, afirma a artista, que também tem vivido uma fase mais madura também pessoalmente, ao chegar na casa dos 30 anos. "Eu achei engraçado, falei: ‘caramba, 30 já?’. Mas não é já, tem muita coisa ainda e é tão bom você saber quem você é nesse mundo".

"Aos 30, a gente tem mais vivência sobre várias coisas, sabe que gosta disso, não gosta daquilo, não aceita mais tal coisa. É um momento de autoconhecimento interessante, estou me achando mais dona de mim", comemora.

Há dois anos vivendo um relacionamento com o empresário Danilo Partezani, a artista, que antes nunca havia assumido publicamente um namoro para os fãs, confessa que tem se sentido muito melhor em dividir sua intimidade com uma pessoa que está longe dos holofotes e do universo artístico.

"É melhor porque existem coisas traiçoeiras nesse meio, existe a questão do ego. Tenho uma cabeça boa, mas você nunca responde pelo outro. Tive experiências legais e não tão legais assim. Tem que ter muita responsabilidade quando você se relaciona com alguém do meio porque você veste a camisa daquela pessoa, tem que ter responsabilidade afetiva e nem todo mundo tem", afirma ela, que já viveu affair com Nicolas Prattes e Juliano Laham.

Ela completa explicando que o fato deles atuarem em universos diferentes se tornou um complemento positivo para o relacionamento. "O Dan me respeita, me admira, quer ver meu crescimento, assim como eu quero ver o dele. Me identifiquei mais agora nesse relacionamento pela calmaria. Estou segura, estou feliz", finaliza.

