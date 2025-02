Gabriela Melim relembra depressão no auge da carreira: ‘Ter a minha mãe comigo foi importante’

Em entrevista à Revista CARAS, a cantora Gabriela Melim relembra momento difícil de sua vida pessoal e fala da repercussão de seu primeiro álbum solo

Gabriela Melim (30) alça novos voos e investe na carreira solo após oito anos de sucesso ao lado dos irmãos, Diogo (32) e Rodrigo (32). O trio - que formou a banda Melim e emplacou hits como Meu Abrigo, Dois Corações e Ouvi Dizer - anunciou o fim do projeto em novembro de 2023. Em entrevista à Revista CARAS, a cantora conta que está feliz com os resultados que tem alcançado com o lançamento do primeiro álbum, que leva o seu nome, e relembra fase difícil de sua vida pessoal: a luta contra a depressão. “Ter a minha mãe comigo foi importante”, confessa.

Gabriela fala da importância da música em sua vida e cita problemas que enfrentou por conta da rotina pesada. "É tudo para mim! Eu já sofri em alguns períodos da minha carreira, tive depressão no auge da Melim, tive distúrbio alimentar, sofri. A gente fazia 25, 26 shows por mês, fora TV, rádio, compor, a gente não tinha nosso próprio jato, eram uns horários malucos, você não dorme, não come, está cada dia em um canto, isso me abalou emocionalmente. Minha ligação com a música é muito forte, porque mesmo tendo várias provações, não consegui largar", diz.

"É meu propósito. É muita pressão, você lida com muita coisa, é exaustivo. Tem muitas coisas maravilhosas, como o carinho do público. Ouvir seu som tocando e fazer show é a coisa que mais amo no mundo, mas a vida de estrada é um pouquinho cruel, tem que abrir mão de muita coisa. Tive a provação de que a música é o mais importante, não consigo não fazer", completa.

Questionada sobre como conseguiu curar a depressão e o distúrbio alimentar, ela revela: "Ter a minha mãe comigo foi importante. E quando eu estava muito desgastada, veio aquela tristeza mundial, que foi a pandemia de Covid-19. Ali, tive que parar, serviu para eu conseguir voltar a me alimentar, voltar a dormir, botar a cabeça no lugar. Foi um período em que consegui me recompor, voltar a ser eu. E consegui recuperar a minha voz também, porque eu ainda tive uma questão vocal, quase perdi a vibração da corda vocal direita, de tanto fazer show, mas consegui recuperar cem por cento com muita fono".

CARREIRA SOLO

Sobre a nova fase de sua carreira, com álbum solo lançado em agosto de 2024, Gabriela entrega como tem sido a repercussão. "Estou muito feliz com o resultado das coisas, o clipe de Saudade Sussurrou bateu 1 milhão de views, ver os 100 primeiros, 100 mil ouvintes mensais no Spotify é muito legal, ver a música tocando na rádio... E não só numericamente, mas ver tudo isso crescendo rápido, já que é um impulsionamento orgânico, eu venho independente, não estou numa grande gravadora e foi uma escolha minha também. Eu queria poder tomar minhas próprias decisões e deixar o artista falar mais alto. Fico feliz de ver que a minha carreira sempre foi construída com consistência, tijolo por tijolo", finaliza a cantora.

