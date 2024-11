Rodrigo Melim se declara para noiva em novo álbum: 'Minha estabilidade emocional'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Melim comenta sobre noivado recente, planos para casamento e novo projeto na carreira solo

Rodrigo Melim, ex-membro do trio Melim, onde dividia palco com os irmãos, segue carreira solo com o fim do grupo musical. Seu primeiro trabalho na nova trajetória artística, o single Mina Sereia, fala sobre uma mulher forte e determinada — e, segundo o cantor, sua "mina sereia" é a noiva, DigJoy. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre se declarar para a parceira em novo álbum: "Minha estabilidade emocional", declara.

Parceria de anos

Rodrigo não esconde a paixão pela recém-noiva, que chegou em sua vida antes mesmo do músico formar banda com os irmãos. "Eu e Joy estamos juntos há 10 anos, desde antes de me juntar com meus irmãos para Melim, inclusive já escrevi algumas canções que gravamos na banda, como Dois corações e Borboletas, em sua homenagem", fala sobre a musa inspiradora.

A conexão do casal, que noivou em grande estilo durante um jantar em um restaurante em Buenos Aires, é profunda e regada pela cumplicidade. "Ela me conhece profundamente, é a pessoa mais próxima de mim há muito tempo, tenho um amor profundo por ela. Ela me apoiou durante todos os anos e eu atribuo grande parte da minha estabilidade emocional à atenção que ela me dá", conta Melim.

O artista comemora o novo momento ao lado da parceira, que também acompanha uma guinada na carreira musical. "Vamos celebrar e melhorar ainda mais essa união. A cerimônia e a festa de casamento ainda não estão com data marcada, mas acredito que vá acontecer no início ou meio de 2025, quando ela quiser e achar melhor", completa.

Novos horizontes na carreira

No âmbito profissional, Rodrigo também vive um momento único: o cantor lançou, em 29 de outubro, seu primeiro single solo, Mina Sereia. As expectativas para a nova fase são as melhores. "Quero entregar o melhor de mim, sempre tive uma facilidade muito grande com a parte da criação musical, desde a primeira letra ou melodia, até a parte de produção e mixagens, gosto de fazer canções de fácil entendimento, objetivas, porém ricas musicalmente", declara.

Para os fãs da banda Melim, o cantor revela que o estilo vai soar familiar, mas com novas características particulares de sua personalidade. "O meu estilo tem proximidade com o som da Melim, mas tem coisas inéditas que tem a ver com os meus gostos e personalidade, isso fica mais aflorado, agora no primeiro disco solo, pretendo também entregar um trabalho visual criativo, shows com bastante conexão com a galera e ter uma carreira de longevidade", pontua.

As novas músicas, segundo ele, em breve estarão na boca do povo: "A primeira metade do álbum tem 7 faixas e vai ser lançado no início de 2025. Tem pop goodvibes, pop rock, tem música romântica violão e voz e reggae. Já estou com a parte musical pronta e finalizada".

