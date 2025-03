Cauê Campos confessa importância da fé em sua trajetória: 'Não escondo nem esconderia jamais'

Em entrevista à Revista CARAS, Cauê Campos analisa trajetória artística e destaca a importância de sua fé nas conquistas profissionais e pessoais

Nada como se apaixonar por um vilão. E quando ele tem toda a malemolência e o charme de Cauê Campos (23) é quase impossível não se render. No ar em Garota do Momento, atual novela das seis da TV Globo, o ator caiu no gosto de todo o Brasil. Em entrevista à Revista CARAS, ele analisa as transformações na carreira e refoça importância da fé: "Não escondo nem esconderia jamais".

O primeiro papel de Cauê Campos nas novelas foi aos 10 anos de idade, na global Avenida Brasil, em 2012. Naquele mesmo ano, estreou como protagonista da série Detetives do Prédio Azul, fenômeno infantil do Gloob, onde permaneceu durante sete temporadas. Desde então, vem se destacando pelo seu talento e carisma.

Campos exalta a relação da fé com as conquistas em sua trajetória e afirma ser praticante de uma religião de matriz africana. Reservado, Cauê ainda abre a intimidade e revela como é sua personalidade fora das câmeras.

"A fé é tudo que eu tenho. Sou praticante de uma religião de matriz africana. Não escondo nem esconderia jamais tudo que sinto pelo meu Orixá. Meu pai, Oxóssi, é tudo que tenho e tudo que me faz caminhar. Tenho dito que cada passo meu nessa vida pessoal e profissional é sempre graças a Ele", declara.

"Longe das câmeras eu sou bem tranquilo. Sou meio low profile. Gosto de sair com meus amigos, cozinhar, lutar meu jiu-jítsu e curtir um sol quando dá. Sou apaixonado por samba. Um dia perfeito, geralmente envolve tudo que citei antes e uma gravação depois. Mas diria que uma boa roda de samba e uma praia fazem o Cauê feliz", finaliza o ator Cauê Campos.

