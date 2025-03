Barbara Reis vibra com seu retorno à Avenida no Carnaval: 'Frio na barriga'

Em entrevista à Revista CARAS, Barbara Reis conta que cruzará a Sapucaí pelo Salgueiro e revela que costuma ignorar as cobranças estéticas

Um namoro que começou no ano passado se oficializou agora, com Barbara Reis (35) aceitando o convite para ser um dos destaques da escola Acadêmicos do Salgueiro. A agenda corrida fez a atriz adiar o desejo de voltar para a avenida, mas após um hiato de sete anos, ela matará essa saudade.

"Quando você desfila uma vez é um bichinho que te pica, você fica sempre com aquela sensação de querer desfilar de novo e de novo. Estou animadíssima!", afirma a tijucana, que já foi musa da Viradouro. O ensaio técnico na Marquês de Sapucaí já foi uma prévia do que ela irá sentir no Carnaval.

"Dá um frio na barriga, entusiasmo junto com alegria, por colocar em prática aquilo que você sabe, que é sambar Mesmo sabendo, eu entrei em uma aula de samba para melhorar os movimentos. Então, é aquele misto de você acertar, de não perder o compasso, é uma emoção gigantesca", descreve Barbara Reis , que além das aulas tem cuidado bastante da alimentação e dos treinos.

"Minha meta na virada do ano era continuar cuidando da minha saúde, eu já estava bem focada e acabou que coincidiu", explica ela. Barbara usará uma fantasia que mostra um pouco do corpo e garante que não está preocupada com possíveis comentários a respeito disso.

"Eu encaro de boa, carnaval tem isso. Hoje em dia, a gente está tão nessa pegada de naturalizar o que é natural, não tenho nenhum problema com relação a isso. E também, se tiverem que falar, vão falar estando bem ou estando mal, não é verdade? Levantam tantas pautas a respeito disso, sobre pessoas que, às vezes, eu olho e falo 'Meu Deus, como estão falando dessa pessoa que está incrivelmente linda?'", reflete a atriz, que não se deixa levar pelas pressões estéticas.

"Mas não vou te falar que não deixo de me cuidar, porque, acima de tudo, praticar uma atividade física, ter uma alimentação saudável, com equilíbrio, é muito importante", afirma ela. Esse cuidado maior com a saúde se intensificou há cerca de 6 meses, quando a artista foi diagnosticada com lipedema, doença vascular crônica que provoca um acúmulo anormal de gordura nas pernas e, por vezes, nos braços.

"Fui atrás porque estava sentindo muitas dores na perna e fui diagnosticada com o menor grau. Como sempre cuidei da saúde e sempre pratiquei atividade física, a doença não progrediu. E aí uma das metas de 2025 é cuidar para que ela não progrida, porque é uma doença que não tem cura. Eu sempre vou ter esse aspecto da perna, mas ela é controlada com alimentação e exercício físico", explica.

A estrela também diz que mudou a alimentação e está há 60 dias sem comer açúcar. O marido, o ator Raphael Najan (38), tem sido seu parceiro não só no novo cardápio, mas também nos projetos que os dois estão produzindo juntos.

