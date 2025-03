Gardênia Cavalcanti confessa sobre desafios: 'A responsabilidade chegou cedo para mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gardênia Cavalcanti fala sobre desafios da vida adulta conta como virou apresentadora de TV

Gardênia Cavalcanti viu a responsabilidade da vida adulta chegar antes que o previsto. Apresentadora da Band Rio, ela conta à Revista CARAS como a perda dos pais a impactou de diferentes formas e conta como entrou para a área da comunicação após passagem de sucesso no mundo empresarial.

"Sempre fui muito determinada. Desde nova, depois que perdi meus pais, cuidava das minhas irmãs. A responsabilidade chegou cedo para mim. Sempre gostei de arte, mas não imaginava que viraria apresentadora, que trabalharia na TV, nada disso. Mas, lá no fundo, sempre acreditei que meu caminho seria lindo. Acreditei e, claro, me esforcei e trabalhei para as coisas acontecerem. Deus sempre foi generoso comigo. Acredito muito na lei universal do retorno: o que plantamos, colhemos", conta.

Até fevereiro deste ano, a comunicadora comandou o Vem com a Gente, temporada de Verão exibida para o estado do Rio, com apresentações de artistas da música e interação com o público diretamente de um cenário praiano.

O caminho até o reconhecimento em uma atração solo foi marcado por aprendizados. Após atuar como uma executiva na área de cosméticos, a estrela decidiu destacar seus talentos na comunicação para ir em busca de uma virada de chave significativa.

"Diria que desde sempre. Antes mesmo de ser executiva na área de cosméticos, sempre gostei de gente. Sempre gostei de conversar, de entender, é um senso de curiosidade muito grande, sabe? E comunicação, acredito, é isso: gostar da troca com pessoas de todos os estilos, crenças e classes sociais. E claro, a faculdade de comunicação também te forma, te instrui. Pode parecer clichê, mas creio que comunicação é algo que vem de dentro mesmo", finaliza a apresentadora.

Gadênia Cavalcante posa para CARAS Foto: Marcio Rangel

LEIA TAMBÉM: Juliana Silveiraresgata Floribella e transita por diferentes públicos: 'Propósito da minha alma'