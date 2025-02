Por que o Papa Francisco foi chamado de pontífice do 'fim do mundo'?

Ao assumir o posto de líder da Igreja Católica, Papa Francisco fez uma brincadeira sobre sua origem que rendeu o apelido de 'papa do fim do mundo'

Em março de 2013, o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito como Papa após a renúncia de Bento XVI. Ao assumir o posto, ele escolheu ser conhecido pelo nome de Papa Francisco, mas também chegou a ser chamado de Papa do Fim do Mundo . Saiba o motivo do apelido inusitado:

Durante o seu primeiro discurso como líder da Igreja Católica, o Papa Francisco surpreendeu a multidão de fiéis na Basílica de São Pedro com uma brincadeira sobre sua origem. “Irmãos e irmãs, boa noite! Vós sabeis que o dever do Conclave era dar um bispo a Roma. Parece que meus irmãos cardeais tenham ido buscá-lo quase ao fim do mundo… Eis-me aqui!”, brincou.

A referência dele ao fim do mundo lhe rendeu o apelido de ‘papa do fim do mundo’. Isso porque ele é natural da Argentina, país da cidade de Ushuaia, que é conhecida como a cidade do fim do mundo porque é a que está mais ao sul do planeta.

A escolha por Papa Francisco

Logo depois da renúncia do papa Bento XVI, que alegou a sua saúde frágil e a idade avançada como impeditivos para exercer o pontificado, o Vaticano realizou um conclave para escolher o sucessor. O conclave aconteceu na Capela Sistina e, no segundo dia, foi feita a escolha por Jorge Mario Bergoglio. Pela famosa chaminé saiu a fumaça branca, que anunciava: Habemus Papam.

O nome de Francisco

Assim que foi anunciado como papa, ele escolheu o seu nome de Santo Padre como Francisco, uma referência a Francisco de Assis (1181-1226), um exemplo de humildade e dedicação aos pobres e, por consequência, uma referência à sua própria trajetória. A decisão do nome ainda teve influência do cardeal brasileiro dom Claudio Hummes (1934-2022). Amigo de longa data do novo papa, ele abraçou e beijou Bergoglio assim que os votos foram concluídos e lhe disse: “Não se esqueça dos pobres”. “Aquilo entrou na minha cabeça e eu lembrei imediatamente de Francisco de Assis”, explicou o pontífice.

A primeira oração

Na Basílica de São Pedro, em sua primeira aparição como papa, Francisco pediu que todos os fiéis orassem por ele. “Antes de o bispo abençoar o povo, peço-vos que rezeis ao Senhor para que me abençoe; é a oração do povo, pedindo a bênção para o seu bispo. Façamos em silêncio esta oração por mim”, pediu ele, que, na sequência, abaixou a cabeça em sinal de oração. Ao final, rezou a Urbi et Orbi, se despediu e iniciou seu papado.

