Filha de Nelson Piquet adia Lua de Mel com o marido: 'Tudo acertado'

Júlia, filha de Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1, se casou com o piloto Daniel Suárez em uma cerimônia luxuosa em Brasília

Herdeira do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet (71), Júlia Piquet (32) trocou alianças e juras de amor eterno com o piloto mexicano da Nascar Cup Series Daniel Suárez (32), em cerimônia ao ar livre, em Brasília.

Radicados em Miami, nos Estados Unidos, os noivos fizeram questão de celebrar a união na cidade, afinal, foi ali que Júlia passou a adolescência. "Com exceção de Kelly [Piquet], que mora em Mônaco, a maioria da minha família mora na capital. A minha união com Daniel, do começo ao fim, foi em clima familiar", afirmou Júlia.

"O dia mais feliz de nossa vida. Obrigado a todos que viajaram de todo o mundo para estar conosco neste dia incrível", celebrou o noivo. "Eu casei com o meu melhor amigo!", disparou a noiva. O casal, que se conhece há 12 anos e ficou noivo em 2022, não escondeu a emoção durante a celebração digna de filme!

Em um cenário paradisíaco com quedas d'água e muito verde, os 160 convidados abençoaram o par em um fim de tarde típico do inverno brasiliense, com a temperatura suave e o céu pincelado de várias cores. "Um verdeiro jardim botânico", definiu Júlia, filha do eterno ídolo das pistas com a ex-modelo holandesa Sylvia Tamsma.

Linda em modelito com flores em 3D e brilho, a noiva chegou a bordo de um dos carros da coleção do pai. "Gostei muito. Ele me serviu muito bem, moldando a minha cintura como eu gosto. Eu não queria nada muito sexy ou muito tradicional. Amei porque é simples, mas enfeitado, com um equilíbrio perfeito entre tudo o que queria", falou ela, que caminhou rumo ao altar de braço dado com o pai e ao som de Overcome, de Skott (32).

Entre as damas de honra, a irmã Kelly Piquet (35), eleita do piloto da F1 Max Verstappen (26). "Eternizando essa celebração incrível e reunindo toda a família", exaltou Kelly. Coube ao primo Rodrigo presidir a cerimônia cheia de referências bíblicas e em tom poético.

Após a troca de alianças, uma festa grandiosa coroou a nova fase do casal. Na ocasião, Júlia trocou de vestido e surgiu com um modelo mais curto com franjas da marca brasileira PatBo. A primeira dança como marido e mulher foi ao som da música Angel, de Robbie Williams (50).

Na sequência, a DJ Ana Chris e o DJ Gui Ramalho fizeram os convidados e, claro, os noivos também, entrarem na pista. A belíssima decoração ficou sob a responsabilidade de Valéria Leão Bittar, irmã de Viviane Piquet (53), uma das ex-mulheres do ídolo.

No menu, delícias das culinárias brasileira, mexicana e paquistanesa. O destaque foi o pão de queijo, um pedido do noivo, que, além de ser fã da iguaria, queria que seus familiares provassem a delícia mineira. Além da celebração, alguns dias antes, Nelson armou um welcome party em sua residência na cidade.

Para a ocasião, a noiva optou por vestido rendado da marca nova-iorquina Bronx and Banco. Em seguida, o rehearsal dinner foi o momento perfeito para as duas famílias estreitarem ainda mais os laços.

"O nosso jantar foi muito importante para nós, como todos moramos tão longe uns dos outros, isso

deu às nossas famílias a chance de estarem todas juntas antes do grande dia. Eu não sei se algum dia teremos essa chance novamente, então significou muito reunir as pessoas que mais amamos!", detalhou Júlia, cuja opinião é compartilhada pelo amado.

"Eu fiquei muito feliz de ter toda a minha família aqui no Brasil", frisou Daniel. Quanto à lua de mel, essa terá que esperar até o fim do ano, por conta da agenda de Daniel nas pistas. O destino, porém, já foi definido. "Está tudo acertado. Iremos ao Japão", disse Júlia.

