Fefe Schneider reforça paixão pela atuação: 'Consigo viver várias vidas dentro da minha'

Em entrevista à Revista CARAS, Fefe Schneider celebra trajetória com projetos no audiovisual e faz confissão sobre profissão de atriz

Famosa por seus vídeos de terror, casos criminais e curiosidades nas redes sociais, Fernanda Schneider (22), mais conhecida como Fefe Schneider, deixou sua personalidade cativar o público e se tornou uma potência nos ambientes digitais, mas da internet para a atuação foi um pulo. Em entrevista à Revista CARAS, ela reforça sua paixão pela atuação e declara: "Consigo viver várias vidas dentro da minha".

Em 2019, Fefe gravou o primeiro longa, O Segredo de Sara; no ano passado, esteve em Mamonas Assassinas – O Filme; e, neste ano, estreou em Avassaladoras 2.0, filme com o qual teve uma identificação ímpar por viver a mesma situação que sua personagem, Bebel.

A influenciadora declara que está focada em sua carreira de atriz: "O que mais amo é atuar. Consigo viver várias vidas dentro da minha, mas é muito doido quando nos identificamos tanto com um personagem".

Fefe relembra uma curiosidade que tem com a personagem: "Um mês após perder meu padrasto, comecei a gravar Avassaladoras. Minha primeira cena foi a Bebel falando sobre a morte de seu padrasto, exatamente como aconteceu comigo", recorda a influenciadora, que marcou o amor paternal na pele e tatuou uma borboleta.

A FÉ COMO UM DE SEUS PILARES

Embora seja apaixonada por histórias de mistério, a atriz garante que filtra os trabalhos para os quais se entrega. "Eu sou evangélica. Quando pequena, cantava no louvor da igreja. Acho que tudo bem fazer humor, história de horror, mas não queria interpretar um personagem que fosse possuído", declara .

No elenco de Wander, a série brasileira sobre vampiros da Max, ela enfrentou desafios. "Orei muito em

relação a isso, conversei com os pastores e fiquei em paz. Encarei como arte. A série está maravilhosa. Foi a primeira vez que gravei com uma maquiagem diferente do convencional", diz ela, contando os minutos para a estreia, que deve acontecer ainda neste semestre.

"Minha personagem é a Valentina, uma patricinha fofa. Normalmente, em filmes de horror, a patricinha é uma das primeiras que morre... Vem muita coisa boa por aí", adianta a influencer.

