Fefe Schneider combina desafios da profissão aos seus valores: 'Em paz'

Em entrevista à Revista CARAS durante o especial CARAS Inverno, Fefe Schneider celebra novo projeto audiovisual e se declara como intensa

Nada de jet lag. Após dias de férias na Itália, a atriz e influencer Fernanda Schneider (22), a Fefe, chegou animada ao Brasil e trouxe um pouco do charme europeu para a Temporada de Inverno CARAS 2024, em Campos do Jordão.

"Depois de tantas horas de voo, eu cheguei e fui direto fazer uma massagem no SPA, que é maravilhoso. Também fiz tirolesa, andei a cavalo, assei marshmallows e comi um fondue delicioso. Queria ficar para sempre", disse Fefe Schneider .

Acompanhada pelo namorado, João Victor, ela também curtiu o já habitual clima de romantismo do destino, localizado no lado paulista da Serra da Mantiqueira. "A gente se conhece há um tempinho, mas era um contato mais distante. Há uns três meses estamos juntos", conta ela.

Famosa por seus vídeos de terror, casos criminais e curiosidades nas redes sociais, Fefe deixou sua personalidade cativar o público. E os números confirmam o carisma dela! Só no Instagram, são mais de 7 milhões de seguidores.

"Quando veem meu rostinho angelical, esperam que eu faça algo veiculado a beleza e maquiagem, um conteúdo leve. Mas não. Acho que essa é a graça", reflete. Da internet para a atuação foi um pulo. Em 2019, ela gravou o primeiro longa, O Segredo de Sara; no ano passado, esteve em Mamonas Assassinas – O Filme; e, neste ano, estreou em Avassaladoras 2.0, filme com o qual teve uma identificação ímpar por viver a mesma situação que sua personagem, Bebel.

"O que mais amo é atuar. Consigo viver várias vidas dentro da minha, mas é muito doido quando nos identificamos tanto com um personagem. Um mês após perder meu padrasto, comecei a gravar Avassaladoras. Minha primeira cena foi a Bebel falando sobre a morte de seu padrasto, exatamente como aconteceu comigo", relembra ela, que marcou o amor paternal na pele e tatuou uma borboleta.

"Sempre que vejo uma borboleta branca me lembro dele", entrega. As tatuagens, aliás, são uma das formas de Fefe expor suas paixões. Contabilizando 33, a coleção de pequenos desenhos carrega importantes significados. "Eu sou uma pessoa muito intensa. Tenho com uma amiga, com a letra da minha mãe e até uma para um ex, mas que já refiz", revela, aos risos.

Embora seja apaixonada por histórias de mistério, a atriz garante que filtra os trabalhos para os quais se entrega. "Eu sou evangélica. Quando pequena, cantava no louvor da igreja. Acho que tudo bem fazer humor, história de horror, mas não queria interpretar um personagem que fosse possuído", avisa.

No elenco de Wander, a série brasileira sobre vampiros da Max, ela enfrentou desafios. "Orei muito em

relação a isso, conversei com os pastores e fiquei em paz. Encarei como arte. A série está maravilhosa. Foi a primeira vez que gravei com uma maquiagem diferente do convencional", diz ela, contando os minutos para a estreia, que deve acontecer ainda neste semestre.

"Minha personagem é a Valentina, uma patricinha fofa. Normalmente, em filmes de horror, a patricinha é uma das primeiras que morre... Vem muita coisa boa por aí", adianta a influencer.

