Wanessa Camargo fala sobre possível reconciliação com Dado Dolabella: ‘Não sei’

A cantora Wanessa Camargo, de 42 anos, comentou sobre as chances de reatar com Dado Dolabella, de 44, após o segundo término do casal. Em entrevista à Maya Massafera, a artista também compartilhou sua percepção sobre relacionamentos.

Wanessa afirmou que está aproveitando o momento e valorizando o tempo para si mesma. “Eu nunca fui de ficar curtindo. Eu sou careta, chata. Eu acho que assim, eu fui em um relacionamento atrás do outro. Acho que agora é importante um tempinho para mim, sabe?”, comentou em entrevista à Maya Massafera.

Logo em seguida, a ex-BBB comentou que amadureceu bastante ao longo de seus relacionamentos. “Depois que eu me separei, eu quero as coisas do meu jeito. A minha casa… Eu fico imaginando um homem lá em casa, eu casando de novo, acho que não vou ter paciência mais” , afirmou a cantora.

Assim, lembrou do seu relacionamento com Dado Dolabella. “Eu tenho muito carinho pelos relacionamentos que eu tive, meu casamento deu certo enquanto teve. Eu e o Dado foi um reencontro de almas, eu tenho muito carinho pelo Dado. É hoje, assim, um grande amor da minha vida, a gente está naquele tempo”, iniciou a ex-BBB.

"Eu nunca digo nunca, porque olha o que aconteceu comigo e com ele... Depois de retomarmos nosso relacionamento, depois de 18, sei lá, quase 20 anos sem nos vermos, a gente voltou. Então, daqui a 20 anos pode ser que a gente... não sei. Mas, assim, eu nunca falo nunca" , disse Wanessa.

Solteira há dois meses, contou que esta é uma situação atípica em sua vida. "Eu fiz as contas e percebi que quase nunca fiquei solteira na minha vida. Comecei a olhar meus relacionamentos: eu terminava um namoro e, em duas semanas, já estava apaixonada por outra pessoa".

