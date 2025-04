Mãe de Bia e Branca Feres morre aos 72 anos: ‘Saudade'

As gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres, desabafam sobre a morte da mãe: ‘Te amamos em tudo o que somos’

As gêmeas Bia e Branca Feres, ex-atletas do nado sincronizado, estão de luto pela morte da mãe, Fatima Pinto Moreira. A senhora faleceu aos 72 anos no dia 16 de abril de 2025 e recebeu homenagens das filhas das redes sociais.

Bia e Branca contaram que a mãe lutou contra problemas de saúde ao longo da vida, mas não contaram a causa da morte até o momento.

“Nossa mãe. Nossa fortaleza. Nossa maior inspiração. Pra ela, nada foi fácil. Perdeu a mãe aos 16. O pai aos 17. E ainda assim, se formou em medicina. Na raça. Na coragem. Na fé. Sonhava ser mãe. Antes da gente, viveu a dor de perder 10 gestações. Sim, somos a 11ª gestação dela! Mas quando ela queria algo, ela lutava até o fim. E foi assim em tudo. Ela nasceu para cuidar. Para servir. Para amar. Médica por vocação e por alma. Tirava do próprio corpo para dar pros outros. Simples, humana, zero materialista. Nos ensinou que as melhores coisas da vida não são coisas. Ela vivia o verbo ser e não o ter. E nos ensinou a fazer o mesmo", informaram.

E completaram: "Enfrentou uma doença autoimune, dois AVCs, uma sepse, um câncer cruel… E mesmo assim sorria. Mesmo assim lutava. Mesmo assim era amor. Passou em primeiro lugar num concurso. Criou duas filhas na coragem. Fez o que podia - e o que ninguém imaginava que ela pudesse. Ela foi longe. Viu as filhas nadando nas Olimpíadas. Viu casamentos. Viu netos nascerem. Foi presente em cada conquista. Era carinhosa. Era brava. Era reclamona. E era o nosso exemplo maior de força e resiliência. Sempre cercada de amigos e com a vida social 10 vezes mais agitada que a nossa. Hoje, a saudade aperta, mas o orgulho transborda. Se um dia perguntarem de onde vem nossa coragem… A resposta será sempre a mesma: vem dela. Sempre veio. Sempre virá. Descanse em paz”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️ (@biaebrancaferes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️ (@biaebrancaferes)

Leia também: Branca Feres revela reação da filha mais velha ao conhecer a caçula