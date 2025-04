Claudia Ohana revela que já sofreu com fobia: ‘Não podia ficar longe’

O que é a nosofobia? Claudia Ohana sofreu com um tipo de medo que a deixava com uma preocupação específica no dia a dia

A atriz Claudia Ohana surpreendeu ao contar que já teve uma fobia que a limitava no dia a dia. Em entrevista à revista Ela, do Jornal O Globo, a estrela contou que já teve a nosofobia, que é uma condição psicológica que promove o medo de adoecer.

A estrela revelou que sempre precisava saber onde era hospital mais próximo de onde estivesse para o caso de algo acontecer com sua saúde. “Não podia ficar longe de um hospital. Se me chamassem para uma casa de campo, precisava saber se havia algum por perto. Houve uma época em que pensava haver um osso solto na cabeça. Era como se conseguisse escutá-lo balançar", afirmou à publicação.

Então, Ohana disse como superou a fobia. "Fiz terapia e neurolinguística para superar", declarou.

O que é nosofobia?

A nosofobia é uma condição psicológica que está relacionada com a ansiedade e que faz a pessoa ter medo de adquirir algum problema de saúde. Com isso, as pessoas que possuem este tipo de fobia fica atentas a qualquer sinal diferente no corpo e na saúde. A partir disso, a pessoa começa a achar que está desenvolvendo alguma doença mais grave.

Esta condição apresenta sintomas de preocupação, ansiedade, tensão, angústia, taquicardia e falta de ar. O tratamento é feito por meio da psicoterapia e pode envolver medicamentos contra a ansiedade de acordo com orientação médica.

Por onde anda Claudia Ohana?

A atriz Claudia Ohana está longe das novelas desde que interpretou Dora na novela Vai na Fé, da Globo, em 2023. Depois disso, ela esteve no programa The Masked Singer Brasil, no qual interpretou a personagem Tieta em 2025. Agora, a artista deverá fazer uma participação na novela Vale Tudo, da Globo, em breve.

Na vida pessoal, a atriz vive um affair. Em entrevista ao Jornal O Globo, ela contou que vive uma amizade colorida com um homem, mas não revelou a identidade do eleito. "Talvez esteja namorando. Digo a ele que temos uma amizade colorida", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Leia também: Claudia Ohana revela seu verdadeiro nome e explica sobrenome 'emprestado'