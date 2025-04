Especialista faz alerta sobre amamentação em emagrecimento de Viih Tube

No último domingo (27), Viih Tube compartilhou em suas redes sociais mais detalhes de seu processo de emagrecimento após a segunda gestação

No último domingo (27), Viih Tube (24) compartilhou em suas redes sociais mais detalhes de seu processo de emagrecimento. Cinco meses após o nascimento de seu segundo filho, a influenciadora digital já conseguiu eliminar 15 quilos. Após uma série de questionamentos, a ex-participante do BBB 21 enfatizou que está em busca de emagrecer mais e apenas de forma natural, sem a ajuda de medicamentos ou cirurgias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que a amamentação pode ter um papel positivo no processo de perda de peso, justamente pelo aumento do gasto calórico da mulher. "Produzir leite exige bastante energia, o que faz com que o corpo queime mais calorias diariamente. Em alguns casos, só o fato de amamentar já contribui para um emagrecimento gradual e natural. O ideal é seguir uma alimentação equilibrada, com boas fontes de proteínas, carboidratos de qualidade, gorduras saudáveis e uma boa hidratação. Tudo ajustado para atender às novas demandas do corpo sem exageros nem déficits extremos", aponta.

"Eu costumo dizer que o objetivo não é apenas emagrecer, mas fazer isso de forma inteligente, preservando a massa muscular e respeitando o tempo do corpo. Quando o processo é bem conduzido, além de perder peso, a mulher mantém sua saúde e energia para viver essa fase tão intensa da maternidade. Emagrecer perdendo peso é fácil — uma restrição severa pode até causar uma perda rápida de peso. Mas emagrecer de verdade, perdendo gordura de forma saudável e sustentável, é diferente e exige a estratégia correta", destaca.

Além disso, o nutricionista aponta que as mulheres devem tomar cuidado com o processo de emagrecimento logo após a gestação: "Existem alguns riscos quando o emagrecimento acontece logo após a gestação, especialmente se for feito de maneira muito rápida ou sem o acompanhamento adequado. Logo após o parto, o corpo ainda está se adaptando, a mulher está em processo de recuperação, muitas vezes amamentando, e precisa de energia e nutrientes para si e para o bebê".

"Uma perda de peso muito agressiva pode prejudicar a produção de leite, comprometer a recuperação física e até levar à perda de massa muscular, o que impacta negativamente a saúde e o metabolismo. O ideal para emagrecer de forma saudável nesse período é respeitar o tempo do corpo, focar em uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, com calorias ajustadas à nova realidade, e não cair em dietas restritivas. A amamentação, inclusive, pode ser uma grande aliada no gasto calórico diário, mas é fundamental que o déficit de calorias seja moderado para não comprometer a produção de leite", explica.

Em seu relato, a influenciadora digital rebateu os rumores de que estaria usando medicamentos para auxiliar no processo de emagrecimento. A ex-BBB ainda confessou que já usou Ozempic, mas que foi encaminhada ao hospital após sofrer com vômitos. "Pode acontecer, mas não é algo tão comum assim. O que acontece é que medicamentos como o Ozempic atuam retardando o esvaziamento gástrico — ou seja, eles deixam a digestão mais lenta. Isso faz parte do mecanismo de ação do remédio, que ajuda a aumentar a sensação de saciedade e, consequentemente, auxilia no controle do apetite", destaca o especialista.

"Só que, dependendo do que a pessoa consumir, essa digestão mais lenta pode gerar desconfortos. Alimentos muito pesados, gordurosos ou em grandes quantidades, por exemplo, podem ficar tempo demais no estômago, causando náusea, sensação de estufamento e, em alguns casos, até vômitos. Por isso, é essencial ter uma orientação nutricional adequada durante o uso do Ozempic. Ajustar a alimentação e entender como o corpo está reagindo ao medicamento faz toda a diferença para evitar esse tipo de situação", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Leia também: Viih Tube compartilha perda de 15 kg e detalha: 'É tudo com dieta e treino'