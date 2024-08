Elaine Mickely rasga elogios à educação do filho Luigi Cesar: 'Valores que a gente tem'

Elaine Mickely e Cesar Filho abrem o coração ao falar sobre casamento do filho Luigi Cesar; caçula do casal

Há dois anos, Luigi (20) e Júlia Vieira (21) iniciaram uma história com enredo digno de conto de fadas. Durante esse período, a influencer e o filho do apresentador Cesar Filho (63) e de Elaine Mickely (44) viram o sentimento que os unia ficar cada dia mais forte e se mostraram preparados para começar a escrever o capítulo mais importante da vida deles durante cerimônia dos sonhos, em Itatiba, no interior de SP.

“Desde que a conheci, me encantei por seu jeito amoroso, doce, gentil, inteligente e forte. Sempre orei a Deus por uma princesa e, hoje, posso falar que tenho uma ao meu lado”, celebrou o noivo. “Ele tem me feito a mulher mais feliz do mundo e, desde sempre, Luigi foi um homem encantador, pelo caráter dele, que é irretocável, pelo carinho e pelo amor. Admiro muito a capacidade dele de ajudar e de aprender com seus erros”, exaltou Júlia, em vestido ao melhor estilo princesa.

Casados há mais de 20 anos, Cesar e Elaine se emocionaram do começo ao fim. “Passa um filme de gratidão na cabeça, de ver que direcionamos a vida dele com os mesmos valores que a gente tem”, destacou Elaine.

A experiência do casal, claro, é inspiração para os noivos. “O conselho que a gente sempre dá é que eles nunca percam a admiração, o respeito, a cumplicidade e o diálogo”, elencou a estrela. “O conselho que eu dei é o mesmo que recebi quando me casei com a Elaine: se você quer ser feliz, não se case com a Júlia. Se você quer fazê-la feliz, case com ela”, contou o apresentador do SBT Brasil, do SBT, cujo coração deve continuar acelerado, já que a primogênita, Luma (24), se casa no ano que vem.

“A gente tem que estar preparado para tudo nessa vida. O fato de eles terem encontrado pessoas tão maravilhosas deixa a gente despreocupado. Claro que fica o vazio, mas eles estarão sempre por aqui. Vamos permanecer juntos e isso é o mais importante”, ressalta ele.

Bucólica, a cerimônia foi realizada em uma fazenda centenária e, para presentear os noivos, a chuva que insistia em cair deu trégua durante a celebração. Chuva mesmo só de bênçãos de famliares e amigos de longa data, como os casais Rodrigo Faro (50) e Vera Viel (48); Afonso Nigro (53) e Monica Salgado (44); Fabio Villa Verde (53) e Regiane Cesnique (45); e Celso Portiolli (57) com Suzana.

“Ouvir de um casal tão jovem palavras tão sábias, cheias de maturidade, gratidão e temor ao Senhor aqueceu meu coração de felicidade”, disse Renata Alves (44).

Com decoração impecável e menu de dar água na boca, a festa embalou os recém-casados e os convidados noite adentro e, passadas as emoções, o casal partiu para a aguardada lua de mel. O destino? Dubai, Maldivas e Seychelles. “É a nossa primeira viagem sozinhos. Será especial!”, resumiu Júlia.