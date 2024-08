Cesar Filho fala sobre casamento do filho e reforça paixão pela família: 'Prioridade sempre'

Em entrevista à CARAS Brasil, o jornalista Cesar Filho dá mais detalhes do casamento do filho, Luigi César, e abre o coração ao falar sobre paternidade

Na última terça-feira, 30, Luigi César, filho do apresentador Cesar Filho (63) e da atriz Elaine Mickely (44), se casou com Júlia Vieira. O jornalista está radiante com a conquista do seu herdeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, ele dá mais detalhes sobre o evento, reforça paixão pela família e abre o coração ao falar de paternidade: "Prioridade sempre".

Cesar Filho revela que o casamento de Luigi foi muito especial e além do que poderia imaginar. O apresentador confessa que tem uma ótima relação com o seu filho, e se sentiu honrado pelas homagens durante o evento.

"Foi um momento que a gente não esperava, porque a gente sabia que ia ter a cerimônia, mas a presença de Deus foi muito forte no local, estava chovendo e parou a chuva. É emocionante demais para a gente. E o fato do Luigi e da Julia honrarem demais os pais, a declaração dele, o depoimento marcou demais. Deixou a gente constrangido com o amor dele por nós e da Julia pelos pais", declara.

O jornalista reforça que Luigi é um jovem que o enche de orgulho! Cesar Filho menciona que sempre priorizou sua família, estando presente na educação deles como indivíduos, com isso, eles construíram um relacionamento de muito respeito e amor.

"A gente sempre mostrando os exemplos e experiências de vida para ele. Minha avó costumava dizer que você conhece o caráter da pessoa desde criança. E o Luigi sempre teve uma conduta de caráter exemplar. Então, a gente sabia que estávamos construindo um ser humano diferente", confessa.

ELES SÃO A PRIORIDADE!

Durante conversa com a CARAS Brasil, o jornalista afirma que o nascimento dos seus filhos trouxe grandes transformações em toda sua vida. Cesar declara que sempre teve sonho de ser pai, mas quando viveu essa experiência foi além dos seus sonhos.

"Mudou porque você pensa mais no futuro, você pensa sempre neles ao invés de pensar em você em primeiro lugar, eles passam a ser prioridade. Foi tudo muito bacana, para mim, por mais que eu esperasse, tivesse o sonho de ser pai, quando chegou a Luma [primeira filha do apresentador], mudou minha vida, mudou a forma de pensar, agir e conduzir a vida em família", afirma.

Cesar Filho é um dos jornalistas mais respeitados do país, mas ele revela que sabe separar muito bem seu lado profissional e pessoal. Ele leva sua profissão muito a sério, mas reforça que a prioridade de sua vida é a família.

"Antes de ser jornalista, ou qualquer outra profissão, você é um ser humano. A gente sempre separou muito bem isso. Eles aprenderam a conviver sabendo que o pai que está em casa é um, e o pai que trabalha é outro. O trabalho não é a minha prioridade, a prioridade sempre foi a família. Eu sempre demonstrei isso para eles. A gente sempre separou muito", finaliza Cesar Filho.

