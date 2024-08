Caio Vegatti enfrentou resistência da família para virar ator: 'Não foi fácil'

Em entrevista à Revista CARAS, Caio Vegatti, de Família é Tudo, relembra conflito com os pais e avó após trocar faculdade de engenharia pelo teatro

Na pele de Max, skatista de Família é Tudo, Caio Vegatti (28) não teve uma trajetória fácil até chegar às telinhas da TV. O ator conta que precisou de coragem para deixar a faculdade de Engenharia de Produção e seguir o sonho de se tornar artista. Além do peso da decisão, ele também enfrentou resistência de sua família no início.

"Dentro de casa não foi fácil. Lembro de eu ir para o curso e a minha avó perguntar até quando eu ia ficar brincando de teatro", relembra Caio Vegatti, em entrevista à Revista CARAS. "Eu já tinha 22, então foi difícil porque eu me cobrava também."

"Eu não nasci em berço de ouro, minha família acorda cedo para trabalhar, para conquistar as coisas e eles passaram isso para mim. Isso me ajudou a definir meu caráter, quero passar isso para meus filhos, ensinar o valor do dinheiro, de uma educação financeira."

O ator conta que percebeu a atração pelas artes após uma conversacom o pai, que o incentivou a "pagar para ver". Aos 21 anos, ele fez um teste para um curso e passou. "No início, eu fui negando, dizia para mim mesmo que era um hobby, mas eu já estava amarradão. Conciliei com a faculdade até o momento que não deu mais, abracei a arte dizendo que era aquilo que eu queria mesmo."

Vegatti diz que escolheu o curso de Engenharia para agradar os pais, mesmo que não estivesse satisfeito com a escolha. A virada de chave foi quando sua irmã começou a cursar Medicina, e ele viu que não tinha a felicidade que ela sentia ao falar da faculdade. "Vi que tinha alguma coisa errada."

"Eu sempre gostei de ouvir histórias, me inspirava por meio delas, vejo um filme, uma série e mergulho naquilo. Eu imitava o professor na escola, era o engraçado da turma, mas nunca me imaginei ator", acrescenta ele, que antes da trama global, esteve em Gênesis (Record) e Pai em Dobro (Netflix).

Atualmente, ele celebra o destaque em Família é Tudo, e ainda a oportunidade de dividir o trabalho com a namorada, Juhlia Ficer. "As coisas estão caminhando, graças a Deus! A gente passa muita confiança um para o outro. Às vezes, a gente bate cena junto, pergunto a opinião dela, então rola essa parceria, que é importante e só agrega."

