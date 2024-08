Bia Ben amplia horizontes e aposta no mundo da música: 'Já tive muitos sonhos'

Em entrevista à Revista CARAS, Bia Ben detalha experiência no tapete vermelho da premiação BET Awards e revela planos de seguir carreira de cantora

Uma hora em Los Angeles, nos EUA; na outra, em Campos do Jordão, no interior de SP. Essa é a agenda de sucesso da influenciadora Bia Ben (21), que mora no Rio de Janeiro. “Minha primeira vez em Campos e em grande estilo! A minha experiência foi incrível. Estou numa temporada forte de trabalho. Fui de L.A. para São Paulo e depois já vim para cá. É delicioso, mas é muito cansativo também”, diz

Bia, que curtiu o friozinho da cidade da Serra da Mantiqueira a convite da Temporada de Inverno de CARAS 2024 ao lado do filho, Benjamin (4). “Estava sentindo falta dele e, quando surgiu essa proposta, foi o momento perfeito. Nós já andamos a cavalo, nos divertimos. Estou trabalhando, mas me sinto em casa”, comemora a musa, que penou com as baixas temperaturas locais. “Eu quase nadei no fogo da lareira, que frio é esse?!”, brinca.

A recente viagem para Los Angeles teve motivo mais do que especial. Bia foi uma das únicas brasileiras a serem convidadas para o BET Awards, a principal premiação voltada ao entretenimento negro dos EUA. Por lá, ela conseguiu descolar uma foto com o cantor Akon (51) e até recebeu likes em suas redes sociais da diva SZA (34), mas o que realmente impressionou foi seu look. Bia usou vestido feito sob medida pelo designer italiano Nicola Bacchilega, que viajou ao Brasil só para vesti-la!

“Eu precisava de um vestido e já tinha um em mente, tinha visto uma atriz gringa usando. Fui atrás de um stylist no Brasil que pudesse fazer e ele acabou mostrando o meu perfil do Instagram para o designer do modelo original que eu tinha gostado. O estilista veio para o Brasil só para fazer um modelo exclusivo para mim! Tinha até uma fivela de ouro 18 quilates na cintura”, relembra a beldade, toda orgulhosa.

Renomado, o designer já vestiu nomes como a influenciadora e empresária Kylie Jenner (26), a rapper Megan Thee Stallion (29), a cantora e atriz Jennifer Lopez (51), além das brasileiras Anitta (31) e Gisele Bündchen (44). “As ‘negronas’ de lá são outro nível. No tapete vermelho, ficaram todas gritando, me elogiando. A estrutura da premiação era incrível e eles montavam tudo muito rápido, não dava para acreditar. A apresentadora trocava de roupa a cada bloco, era maravilhoso!”, diz Bia, que fez sucesso no prêmio com a sua produção luxuosa.

E quem sabe da próxima vez que for ao BET Awards, ela não apresenta uma de suas futuras canções? Afinal, para os próximos passos da carreira, Bia quer investir no trabalho como cantora e já está a todo vapor gravando músicas de sua autoria, além de ter um repertório de compositores que a presentearam com faixas inéditas.

“Eu estou trabalhando nas minhas primeiras músicas e acho que elas vão surpreender muito as pessoas. Sei o que as pessoas esperam de mim e sei que posso entregar algo novo”, enfatiza ela, fazendo ar de mistério e sem revelar maiores detalhes sobre a sua tão aguardada estreia no universo musical.

Preocupada com o futuro e com a qualidade do trabalho que irá entregar, Bia se dedica a estudar para vivenciar da melhor maneira sua nova empreitada como artista. “Eu já tive muitos sonhos na vida, mas o tempo passa, vamos evoluindo e vão surgindo sonhos novos. A música é um sonho recente”, admite a estrela, cuidando dos mínimos detalhes para que o primeiro trabalho como cantora saia perfeito. "Sou perfeccionista e gosto de entregar coisas legais. Quero cantar, mas não quero cantar de qualquer forma. Quero me preparar como artista”, conclui Bia.