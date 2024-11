Alessandra Poggi revela por que criou a novela Garota do Momento: 'Primeira vez'

Revista CARAS mostra os bastidores da festa de lançamento da nova novela das seis Garota do Momento

Uma viagem no tempo cheia de música, cor e otimismo. Esse é o tom de Garota do Momento, nova trama das 6 da Globo, que ganhou festa de lançamento nos estúdios onde a novela é gravada, no Rio. Enquanto revelava as novidades da história, o elenco, que inclui estrelas como Lilia Cabral (67), Palomma Duarte (47), Carol Castro (40), Fábio Assunção (53) e Letícia Colin (34), se divertiu na cidade cenográfica da trama, com direito até a um bondinho de rua, clássico da década de 1950.

“Escolhi ambientar essa novela de época nos anos 1950, especificamente em 1958, por ser considerado por muitos um dos anos mais felizes do Brasil, com a bossa nova e o Cinema Novo surgindo, nosso País ganhando a Copa do Mundo pela primeira vez e a construção de Brasília. Tudo parecia mais bonito e feliz”, explica a autora, Alessandra Poggi (50), empolgada diante do novo desafio.

Quem encara a missão de protagonista pela primeira vez é Duda Santos (23), que roubou a cena na primeira fase de Renascer. “Maria Santa está muito fresca, foi muito intenso, fica grudada na pele, na alma. Quando eu soube da Beatriz, ainda estava fazendo Maria Santa. Foi meio confuso no começo: desgarrar de uma coisa para me apegar à outra. São duas personagens apaixonantes com algumas semelhanças, o que facilitou esse processo de transição”, revela a atriz.

“Beatriz tem uma história muito bonita e muito forte, ela vem de Petrópolis sozinha para ir atrás da mãe dela. Com muita coragem e determinação, se apaixona, se joga nas sensações e nos sentimentos. É uma menina muito especial, doce e determinada. A gente tem muito em comum também, o que eu acho legal”, completa Duda, que fará parte de um triângulo amoroso com Pedro Novaes (28) e Maisa (22) na história.

Estreante nas novelas e morando pela primeira vez no Rio de Janeiro, Maisa já se adaptou à nova vida. “Eu amo São Paulo, amo ser paulista, mas confesso que morar no Rio de Janeiro está me conquistando cada vez mais. O pessoal está morrendo de medo de que eu não queira voltar para São Paulo! O carioca é muito simpático, disponível. Isso tem me feito muito bem, já que sempre fui aberta”, explica.

E as confusões com Duda ficam só em frente às câmeras! “Eu e Maisinha temos nos divertido juntas! Nas cenas, a gente briga, mas na vida, a gente é superamiga, se dá muito bem. Ela é uma menina talentosa, a gente tem tido trocas dentro e fora de cena. Tem sido maravilhoso estar com ela do meu lado”, comenta Duda.

Filho de Letícia Spiller (51) e Marcello Novaes (62), Pedro se inspira no talento dos pais para dar conta do recado como galã das 6, mas quer ser reconhecido pelos seus próprios méritos. “Sou influenciado por eles, mas queria traçar um caminho meu. É meu trabalho. Sou um nepobaby, respeito a carreira que eles construíram. Procuro sempre entender onde é meu lugar. Mas eu tenho que entrar com dedicação e estudo. Com meu caminho, as portas se abrem, mas eu estudo”, garante o jovem.

Na festa de lançamento, os atores se divertiram encarnando facetas de seus personagens. Tatiana Tibúrcio (47) e Ícaro Silva (37), por exemplo, soltaram a voz, enquanto Eduardo Sterblitch (37) escolheu look à altura de seu personagem, o grande apresentador Alfredo Onório, dono da emissora Ondas do Mar.

“Tentei fazer uma brincadeira com a mistura de todos os arquétipos que já conheci num personagem só. O mais difícil é fazer com que ele se comunique de verdade com quem está assistindo, que ele seja um apresentador de verdade. O Silvio Santos está mais fresco na nossa memória e era um dos mais populares, mas tem inspiração em muitos. Peguei emprestado várias referências, Hebe, Raul Gil, Marcos Mion, Chacrinha... Fico roubando detalhezinhos”, diz o ator.

Quem também se emocionou na festa foi Klara Castanho (24), intérprete de Eugenia. “Ela é uma menina apaixonada, levemente afrontada no seu tempo”, explica a atriz, feliz por regressar às telinhas.

FOTOS: